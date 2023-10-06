Baturay Özdemir babası kimdir?

Komedyen Baturay Özdemir'in babasının kim olduğu merak ediliyor. İYİ Parti lideri Meral Akşener, komedyen Baturay Özdemir'in babasıyla ilgili anlattığı anıya yanıt verdi.

BATURAY ÖZDEMİR BABASI KİMDİR?

Baturay Özdemir'in babası emekli bir askedir. Eski MHP'lidir.

Söz konusu videoda Özdemir, sahnede "Benim babam emekli asker. Eski MHP'li. Şimdi kafası çok karışık ama yani. Çok siniri bozuk. Evde böyle gergin yakalıyorum onu. 'Ne oldu baba?' diyorum. 'Ne diyorsun Meral'e' diyor. 'Ne diyeyim' diyorum ya" ifadelerini kullandı.Videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak Akşener'i etiketleyen Özdemir, "Ne diyim Meral Hanım?" diye sordu.

"İYİ DE BATURAY"

Videolu bir paylaşım yaparak Özdemir'e cevap veren Akşener ise şöyle yanıt verdi: "Baturay, Aydın'da esnaf gezerken beni etiketlediğin videoyu gösterdiler. Baban demiş ki 'Meral iyi mi?'. 'İyi' de Baturay."

BATURAY ÖZDEMİR KİMDİR?

BATURAY ÖZDEMİR KİMDİR?

Baturay Özdemir 1991 Ankara doğumludur. 31 yaşında olan Baturay Özdemir Stand-up gösterileri yapan ve oldukça beğeni toplayan bir komedyendir.

Baturay Özdemir doğum tarihi : 1991

Baturay Özdemir kaç yaşında : 31 yaşında

Baturay Özdemir nereli : Ankara

Baturay Özdemir mesleği ne : Komedyen, Stand-up

Baturay Özdemir, Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. Birçok farklı firmada yazarlık ve kreatif direktörlük yapmıştır. Baturay Özdemir 17 yaşından beri stand-up yapmaktadır.

Baturay Özdemir'in babası emekli askerdir. Aslen Ankaralı olan Baturay Özdemir ilkokul ve liseyi Ankara'da okumuştur. Son dönemlerin çıkış yapan komedyenlerinden olan Baturay Özdemir'in 'Headliner', 'Prime Time', 'Yekpare', 'Yerli ve Kirli' ve 'Cevap Hakkı' adında gösterileri bulunmaktadır. Özellikle son gösterilerinden olan "Yerli ve Kirli" Youtube'da milyonlarca kişi tarafından izlenmiştir.

Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan Baturay Özdemir'in İnstagram'da 119 bin takipçisi bulunmaktadır. Youtube kanalında ise 94 bin abonesi vardır.