Baver Miroğlu kimdir, nerelidir? Orhan Miroğlu'nun nesi olur?

Baver Miroğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşında, Orhan Miroğlu'nun akrabası mı, nesi olur soruları bu aralar merakla soruluyor.

İyi Parti'nin kuruluşundan itibaren AK Parti'den transfer yapmaya çalıştığı ancak bir türlü başarılı olamadığı biliniyor.

AK Parti'nin partiden attığı isimleri tranfser eden İyi Parti bunun yanında AK Partililerin akrabalarını da transfer etmeye çalışıyor. Diyarbakır'daki Ensarioğlu ailesinde olduğu gibi Şırnak'ta da Miroğlu ailesinde benzer bir durum yaşandı.

AK Parti milletvekili ve ünlü Yazar Orhan Miroğlu'nun yeğeni Baver Miroğlu bu şekilde transfer edilen isimlerden biridir. Transfer edilmesini sağlayan tek faktör Orhan Miroğlu'nun akrabası olmasıydı.

BAVER MİROĞLU KİMDİR?

Baver Miroğlu, İYİ Parti'ye katıldı. Baver Miroğlu'nun rozetini İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener taktı.

Baver Miroğlu, AK Parti MKYK üyesi 25.Dönem milletvekili Orhan Miroğlu’nun yeğenidir. Baver Miroğlu inşaat mühendisidir. Mardinli olan Miroğlu, Mıhallemi aşiretine mensuptur. Avukat Şeyhmus Miroğlu ve Avukat Gürsel Miroğlu'nun oğludur.

TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Miroğlu, "Sayın genel başkanım, değerli milletvekilleri, kıymetli konuklar... Öncelikle beni profesyonel iş yaşamından siyasete davet ederek İYİ Parti ailesinin değerli kadrolarıyla bir araya getiren, birleştirici, bütünleştirici genel başkanıma sonsuz şükranlarımı arz ediyorum. Vatandaşı olmaktan onur duyduğum büyük Türkiyemizin içinden geçtiği bu çetin süreçte herkes gibi ben de ne yazık ki ufkun daraldığını görmekteyim. İçerisine itilmek istendiğimiz sonu belirsiz karanlıktan çıkış yolunu İYİ Partimizin yetkin kadrolarında ve Sayın genel başkanımızın rehberliğinde olacağına inandığım için burada huzurlarınızda bulunmaktayım" dedi.