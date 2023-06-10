Bülent Çiftçi kimdir? Bülent Çiftçi nerelidir, kaç yaşında?

Bülent Çifçi, yeni Milli Eğitim Bakanı tarafından atandıktan sonra merakla, "Bülent Çiftçi kimdir, nerelidir, kaç yaşında?" sorularıyla muhatap oldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bülent Çiftçi'yi Personel Genel Müdürlüğü görevine atadı. Çiftçi, daha önce Bakan Tekin'in müsteşarlık döneminde özel kalem müdürlüğü yapmış ve ardından MEB'de Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü görevini başarıyla sürdürmüştü. Bülent Çiftçi, Giresun Şebinkarahisar doğumlu olup Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Özel Kalem Müdürlüğü, Genel Müdürlük ve Toronto Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği gibi önemli görevlerde bulunmuştur. Çiftçi, yılların birikimi ve tecrübesiyle donanmış olarak, personel yönetimi konusunda önemli bir görev üstlenecektir.

BÜLENT ÇİFTÇİ KİMDİR?

Bülent Çiftçi, 1975 yılında Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde doğmuştur. Kariyerine Milli Eğitim Bakanlığı'nda başlamış ve çeşitli önemli görevlerde bulundu.

Öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Özel Kalem Müdürlüğü görevini üstlenmiştir. Bu görevi sırasında Bakan Yusuf Tekin'in müsteşarlık döneminde çalıştı.

Daha sonra Bülent Çiftçi, Milli Eğitim Bakanlığı'nda Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü pozisyonuna atanmıştır. Bu görevi başarıyla yürütmüştür. Ayrıca Toronto Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği gibi önemli görevlerde de bulunmuştur. Bu süre zarfında birikim ve tecrübelerini arttırmış ve personel yönetimi konusunda önemli bir uzmanlık kazanmıştır.

Bülent Çiftçi'nin kariyerindeki bu başarılar ve deneyimler göz önüne alındığında, kendisinin yeni atandığı Personel Genel Müdürlüğü görevinde de önemli bir rol üstleneceği ve personel yönetimi konusundaki uzmanlığını kullanacağı beklenmektedir.