Burhanettin Bulut kimdir, nerelidir, kaç yaşında, ne iş yapıyor, asıl mesleği nedir soruları bu aralar merakla soruluyor.

CHP Adana Milletvekili olan Burhanettin Bulut, en son katılıdığı bir televizyon programında yaptığı değerlendirmelerle dikkatleri üzerine çekmişti. Peki, Burhanettin Bulut kimdir, nerelidir? Burhanettin Bulut biyografisi

BURHANETTİN BULUT KİMDİR?

Burhanettin Bulut, 1970 yılında Bitlis’te doğdu. Adana Seyhan ilçesi Denizli İlköğretim Okulu, 19 Mayıs Ortaöğretim okulu ve Adana Erkek lisesinde eğitimini tamamladı. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde aldığı lisans eğitiminden 1992 yılında mezun oldu. 1993 yılında Adana Seyhan İlçesi Yeşilevler Mahallesinde açtığı Eczane ile mesleki faaliyetlerine başladı. 2003 yılında eczanesini Çukurova ilçesi Toros Mahallesine taşımıştır. Halen bu adreste Batu Eczanesi adı altında mesleki hizmetlerine devam etmektedir.

Eczacılık mesleği yanında 1993 yılından bu yana çeşitli sivil toplum kuruluşlarında üyelik dışında aktif görevler almıştır. En önemlisi Meslek örgütü olan Adana Eczacı Odası’nda; 1993-1999 arası çeşitli komisyonlarda, 1999-2001 dönemi Yönetim Kurulunda Sayman, 2001-2003 yılları arası Adana Eczacı Odası Yönetim Kurulunda Genel Sekreter görevine seçilmiştir. 2003 yalından sonra ise; 4 dönem Adana Eczacı Odası Başkanlığı görevini yürütmüştür.

Başkanlığını yaptığı Adana Eczacı Odası’ndan ise, 2011 yılında CHP Adana milletvekili aday adaylığı nedeni ile ayrılmıştır. Oda başkanlığı dönemi süresince “Sağlıkta Dönüşüm” projesinin yarattığı olumsuz tabloya karşı örnek mücadele içerisinde olmuştur. SSK’nın serbest eczanelere devri, Yeşil kartlı hastaların serbest eczanelerden ilaç temini, SGK Medula Sisteminin başlaması gibi eczacılık ve sağlık alanındaki önemli dönüşümlerde yaşanan sıkıntıları dile getirmekte ve çözüm bulmada mesleki platformlarda önemli görevler üstlenmiştir. Mesleki dergilerde sayısız yazıları yayınlanmıştır.

1999 yılından bu yana kayıtlı olduğu CHP’de Adana Eczacı Odası Başkanlığı sonrasında aktif görevler aldı. 30 Mart 14 yerel seçimlerde Çukurova İlçesi Belediye Meclis Üyeliğine aday olmuştur. İlçemizde 2013 yılında kurulan “Çukurova Kent Konseyi” Yürütme Kurulu üyesidir. Çeşitli gazetelerde web haber sayfalarında haftalık olarak ülke gündemine ilişkin köşe yazıları yazmaktadır. 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde CHP Adana milletvekili olarak Meclis’e girdi.