Cem Karcı kimdir? Cem Karcı eşi kim, kiminle evli? soruları bu aralar merakla soruluyor. Yönetmenler dünyasıyla ilgili son birkaç gündür yoğun şekilde aramalar yapılıyor. Nedeni ise yaklaşan film festivalleri ve ödül örenleri oldu. Adı en çok aranan isimler arasında Cem Karcı da bulunuyor. Peki, Cem Karcı kimdir? Cem Karcı eşi kim, kiminle evli?

CEM KARCI KİMDİR?

Cem Karcı, 1982 yılında Gaziantep’de dünyaya geldi. 1986 Yılında ailece Mardin’e taşındılar. Marmara Üniversitesi iletişim fakültesi Radyo, Televizyon, Sinema bölümünde eğitim aldı.

Bir arkadaşının vasıtasıyla oyuncu Zeyno Günenç ile tanışmış. 9 Ay kadar Çocuklar Duymasın setinde prodüksiyon stajyerliği yapmış. Daha sonra Asmalı Konak Sinema Filminin Istanbul/Kapadokya çekimlerinde sanat stajyeri olarak çalışmış. Hemen ardından Estagfurullah Yokuşu dizisinde reji stajyerliği yapmış. 2-3 hafta içinde kendisini normal asistanlığa almışlar. Sonrasında Çağan Irmak ile Çemberimde Gül Oya dizisinde çalışmış. Kavak Yelleri’nde 8 bölümlük bir oyunculuk deneyimine sahip olmuştu.

2012 yılında Ay Yapım'da çalışmaya başladı. 2012 yılında Ay Yapım tarafından çekilen; Uluç Bayraktar ve Cem Karcı'nın yönetmenliğini üstlendiği, “Karadayı” adlı dizide Kenan İmirzalıoğlu, Bergüzar Gökçe Korel ve Çetin Tekindor başrollerde bulundu. Dizide; Leyla Lydia Tuğutlu, Rıza Kocaoğlu, Elif Sönmez, Yurdaer Okur, Erhan Yazıcıoğlu gibi oyuncularda oynamıştır.

2015 yılında Ay Yapım'daki işinden ayrılarak 03 Turkey Medya Produksiyon Hizmetleri'de çalışmaya başladı.

2015 yılında Cem Karcı'nın yönetmenliğini yaptığı ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan Pretty Little Liars dizisinin bir uyarlaması olan “Tatlı Küçük Yalancılar” adlı dizide Bensu Soral, Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Burak Deniz, Melisa Şenolsun, Beste Kökdemir, Dilan Çiçek Deniz ile beraber oynadılar.

2016 yılında yönetmenliğini Cem Karcı’nın yaptığı ve başrollerinde Birkan Sokullu, Tayanç Ayaydın, Burcu Biricik, Ecem Özkaya, Seray Gözler Yeniay, Ahmet Mümtaz Taylan’ın oynadığı “Hayat Şarkısı” adlı dizinin müziklerini Mithat Can Özer, Çağlar Haznedaroğlu ve Uğur Akyürek yaptı.

Yönetmenliğini yaptığı yapımlar

2016 - Hayat Şarkısı (TV Dizisi)

2015 - Tatlı Küçük Yalancılar (TV Dizisi)

2012 - 2015 - Karadayı (TV Dizisi)

2012 - Uçurum (TV Dizisi)

2006 - İade-i Ziyaret (Kısa Film)

Senaryosunu yazdığı yapımlar

2006 - İade-i Ziyaret (Kısa Film)

Yönetmen ekibinde yer aldığı yapımlar

2010 - Ezel (2. Yönetmen) (TV Dizisi)

2008 - 2009 - Yol Arkadaşım (2. Yönetmen) (TV Dizisi)

2007 - Ulak (Teaser Yönetmen Yardımcısı) (Sinema Filmi)

2007 - Tutsak (Yardımcı Yönetmen) (TV Dizisi)

2007 - Menekşe ile Halil (Yardımcı Yönetmen) (TV Dizisi)

2007 - Kavak Yelleri (2. Yönetmen) (TV Dizisi)

2007 - Hayat Kavgam (2. Yönetmen Yardımcısı) (TV Dizisi)

2006 - İlk Aşk (Yönetmen Yardımcısı) (Sinema Filmi)

2006 - Kabuslar Evi: Çizgisiz Zamanla... (Yönetmen Yardımcısı) (TV Dizisi)

2006 - Kabuslar Evi: Çarşamba Karısı (Yönetmen Yardımcısı) (TV Dizisi)

2006 - Kabuslar Evi: Uyur Gezerler (Yardımcı Yönetmen) (TV Filmi)

2006 - Kabuslar Evi: Tanıdık Yabancı (Yönetmen Yardımcısı) (TV Dizisi)

2006 - Kabuslar Evi: Takip (Yönetmen Yardımcısı) (TV Dizisi)

2006 - Kabuslar Evi: Son Dans (Yönetmen Yardımcısı) (TV Dizisi)

2006 - Kabuslar Evi: Seni Beklerken (Yönetmen Yardımcısı) (TV Dizisi)

2006 - Kabuslar Evi: Onlara Dokunmak (Yönetmen Yardımcısı) (TV Filmi)

2006 - Kabuslar Evi: Kaçan Fırsatlar (Yönetmen Yardımcısı) (TV Dizisi)

2006 - Kabuslar Evi: Karanlıktan Gelen(Yönetmen Yrd.) (Sinema Filmi)

2006 - Kabuslar Evi: Hayal-i Cihan (Yönetmen Yrd.) (Sinema Filmi)

2006 - Kabuslar Evi: Gece Gelen Arkad... (Yönetmen Yrd.) (TV Dizisi)

2006 - Kabuslar Evi: Bir Kış Masalı (Yardımcı Yönetmen) (TV Filmi)

2006 - 2007 - Ezo Gelin (Yardımcı Yönetmen) (TV Dizisi)

2005 - Güz Yangını (Yönetmen Yardımcısı) (TV Dizisi)

2004 - Çemberimde Gül Oya (Yönetmen Yardımcısı) (TV Dizisi)

2004 - Tatil Aşkları (Yönetmen Yardımcısı) (TV Dizisi)

2003 - Çınaraltı (Yönetmen Yardımcısı) (TV Dizisi)

2003 - Serseri Aşıklar (Yönetmen Yardımcısı) (TV Dizisi)

2003 - Patron Kim (Yönetmen Yardımcısı) (TV Dizisi)

2003 - Estağfurullah Yokuşu (Yönetmen Yardımcısı) (TV Dizisi)

2003 - Asmalı Konak (sanat stajyeri) (Sinema Filmi)

2002 - 2004 - Kuzenlerim (Yönetmen Yardımcısı) (TV Dizisi)

2002 - Çocuklar Duymasın (prodüksiyon stajyerliği) (TV Dizisi)

Oyuncu :

2007 - Kavak Yelleri (TV Dizisi)

Cem Karcı henüz evli değildir.