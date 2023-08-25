Cengiz Dökmeci kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

M. Cengiz Dökmeci, Türkiye'nin Harput şehrinde doğmuş bir bilim insanıdır. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ) 1960 yılında Dipl.-Ing. derecesi, 1965 yılında Dr.-Ing. derecesi, 1974 yılında Dozent unvanı ve 1980 yılında Profesör unvanını almıştır. Aynı zamanda 1972 yılında Cornell Üniversitesi'nden Doktora derecesini elde etmiştir. Dökmeci, malzeme bilimi ve matematiksel modellemeye odaklanmıştır ve özellikle laminat malzemeler, piezoelektrik malzemeler, seramikler, kristal rezonatörler gibi konular üzerinde çalışmıştır.

Kariyeri boyunca çeşitli görevlerde bulunan Dökmeci, 1983-1989 yılları arasında İTÜ Uçak ve Uzay Fakültesi'nin kurucu dekanı olmuş ve 1985-1987 yılları arasında Biyomühendislik Araştırma Merkezi'nin direktörlüğünü üstlenmiştir. Ayrıca 1985-1994 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Bülteni'nin baş editörlüğünü yapmış ve 1987 yılından bu yana Journal of Aircraft dergisinin uluslararası editör kurulunda yer almıştır. 1973 yılından beri Zentralblatt für Mathematik dergisinin bir inceleyicisi olarak görev yapmaktadır.

Dökmeci, 1963-1965 yılları arasında İTÜ'de Avrupa İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) araştırmacı üyesi olarak görev yapmış ve 1976 yazında NATO'nun Massachusetts Institute of Technology (MIT) nezdindeki araştırmacı üyeliğini üstlenmiştir. Ayrıca, 1976 ve 1982 yazlarında MIT, California Üniversitesi-Berkeley ve University College London'da ziyaretçi bilim insanı olarak bulunmuştur.

Dökmeci, bilimsel çalışmalarıyla da dikkat çekmiştir. Özellikle zamana ve sıcaklığa bağlı polar ve polar olmayan malzemelerden oluşan yapı elemanlarının matematiksel modellemesi, optimize edilmesi, benzersizlik teoremleri ve sürekli fizik prensiplerine yönelik çalışmaları ön plana çıkmaktadır.

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından 1975 yılında Teşvik Ödülü ve 1985 yılında Bilim Ödülü ile ödüllendirilmiş ve 1994 yılında Türk Bilimler Akademisi (TÜBA) asil üyesi olarak seçilmiştir. 2006 yılından itibaren emeritus üye olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Sigma Xi ve Phi Kappa Phi topluluklarının üyesidir.