Cengiz İynemli kimdir, nerelidir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor soruları son dönemlerde merakla soruluyor.

CENGİZ İYNEMLİ KİMDİR?

Cengiz İynemli, Aras Bulut İynemli'nin babasıdır.

Aras Bulut İynemli, 25 Ağustos 1990'da İstanbul'da dünyaya geldi. Türk dizi ve sinema oyuncusu olarak bilinir. Ağabeyi tiyatrocu, ablası da ses sanatçısı olan Aras Bulut İynemli, Beşiktaş Anadolu Lisesi mezunuydu ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Uçak Mühendisliği okumuştu.

Ünlü oyuncunun babası Cengiz İynemli'ydi. Annesi ise Sevtap İynemli'ydi.

Patos reklamında da oynamış olan İynemli, başka bir reklam filminde İtalyan futbolcuyu canlandırırken yönetmen Zeynep Günay Tan'ın dikkatini çekmişti. Bu durum, onun Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinin deneme çekimlerine çağrılmasına ve başarılı bir performans sergilemesine yol açmıştı. Aras Bulut İynemli, Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde Mete Akarsu karakterini canlandırmıştı. Dizinin ilerleyen bölümlerinde senaryo gereği müzisyen olmuş ve İyi Düşün Taşın şarkısını coverlamış ve yeni şarkılar bestelemiştir.

2012 yılında çekimleri tamamlanan ve 2013 Mart ayında Türkiye'de gösterime giren Mahmut ile Meryem filminin başrolünde yer aldı. Ancak filmde Aras Bulut İynemli'nin oyunculuğu birçok eleştirmen tarafından beğenilmedi.

2013 yılında Çağan Irmak tarafından keşfedilen İynemli, Deniz Celiloğlu ile "Tamam mıyız?" adlı filmde başrol oynadı. Oyunculuğu ve engelli İhsan karakteri eleştirmenler tarafından beğenildi.

2013-2014 yılları arasında "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Şehzade Bayezid'i canlandırdı.

Maral: En Güzel Hikayem, yapımcılığını Acun Medya'nın üstlendiği, başrollerini Hazal Kaya ve Aras Bulut İynemli'nin paylaştığı TV8'in ilk iç yapımlar dizisiydi. Dizinin ilk bölümü 5 Mart tarihinde yayımlandı ve 21 Mayıs'ta sezon finali yaptı.

2016-2017 yılları arasında İçerde adlı dizide Çağatay Ulusoy ile birlikte başrolü paylaştı. Bu dizide Mert Karadağ/Umut Yılmaz karakterlerini canlandırdı.

2017 yılından bu yana Çukur adlı dizide Yamaç Koçovalı adlı başrol karakterini canlandırmaktadır. Ayrıca 2019 yılında 7. Koğuştaki Mucize adlı sinema filminde Memo karakterini oynamıştır.