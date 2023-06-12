Devrim Akyıl kimdir? Ekonomist Devrim Akyıl Biyografisi

Devrim Akyıl kimdir, nerelidir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Sözcü TV'de en son ekrana çıkarak yorumlarıyla dikkatleri üzerine çeken Akyıl'ın mesleğinin ne olduğu da yine meraklı sorular arasında yer alıyor.

DEVRİM AKYIL KİMDİR?

Devrim Akyıl, 1972 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Akyıl, orta ve lise eğitimini Tarsus Amerikan Koleji'nde tamamladıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde İşletme bölümünü bitirdi.

1992 yılında, üniversitenin ikinci sınıfında eğitimi devam ederken AOG Türkİnvest'te Singapur Masası dealerı olarak çalışmaya başladı ve uluslararası borsa serüvenine bu şekilde adım attı. Bugün bile bu alanda faaliyetlerine devam etmektedir.

1990'lı yıllarda İstanbul'da çeşitli aracı kurumlarda üst düzey yöneticilik yapan Devrim Akyıl, 2000'li yıllarda ise özellikle uluslararası para piyasalarında uzun yıllar Forex trade alanında deneyim kazanmak için Amerika Birleşik Devletleri'nin Boston şehrinde uzun bir süre kaldı..

Üniversite yıllarında Amerikan Futbolu maçlarına yorum yaparak medya kariyerine başlayan Akyıl, daha sonra farklı spor magazin programlarında yapımcı ve sunucu olarak çalıştı.

Aynı zamanda uzun yıllar boyunca ekonomi ve finans alanında yazarlık da yaptı.

Akyıl, şu anda, Türkiye ve dünya ekonomisi koşullarında finans alanında kendini geliştirmek isteyenlere çevrimiçi, yüz yüze birebir ve kurumsal eğitimler veriyor; aynı zamanda bazen Sözcü TV gibi kanallarda yorumcu olarak yer alıyor.