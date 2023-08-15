Dilan Yeşilgöz aslen nerelidir? Dilan Yeşilgöz'ün babası kim, nereli?

Dilan Yeşilgöz adı şu sıralar Hollanda'da ve Avrupa'daki gurbetçiler arasında en çok konuşulan isimlerden biri olmuş durumda. Çünkü, henüz 6 yıllık bir siyasi geçmişi olan Yeşilgöz, partisinde hızla yükselerek parti genel başkanı konumuna kadar yükselmiş durumda. Hal böyle olunca da bütün dikkatleri üzerine çekiyor. Aslında adı ve soyadından da anlaşılacağı üzere Dilan Yeşilgöz aslen Türk vatandaşı; ancak daha sonra Hollanda'ya iltica ederek bu ülkenin vatandaşı olmuş. Peki, Dilan Yeşilgöz aslen nereli, kimdir, babası kim ve nereli? İşte cevaplar:

DİLAN YEŞİLGÖZ ASLEN NERELİ, BABASI KİM?

Türk asıllı Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz-Zegerius, seçimlerden sonra aktif siyaseti bırakacağını duyuran Başbakan Mark Rutte'nin partisi Demokrasi ve Özgürlük İçin Halk Partisi'nin yeni genel başkanı oldu. Yeşilgöz-Zegerius, kasım ayında yapılacak seçimlerden partisinin zaferle çıkması halinde ülkenin ilk kadın başbakanı olacak.

Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz-Zegerius, Kasım ayında yapılacak genel seçimlerin ardından aktif siyaseti bırakacağını açıklayan Başbakan Mark Rutte'nin partisi Demokrasi ve Özgürlük İçin Halk Partisi'nin yeni genel başkanı ve başbakan adayı oldu. 46 yaşındaki Türkiye kökenli politikacı Yeşilgöz-Zegerius, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bu görevin kendisi için "büyük bir onur" olduğunu belirterek kendisine duyulan güvenden ötürü teşekkür etti.

Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz-Zegerius, Temmuz ayında iktidarın büyük ortağı Demokrasi ve Özgürlük İçin Halk Partisi (VVD) Merkez Yönetim Kurulu ve tüm örgütlerin oybirliğiyle genel başkanlığa aday gösterilmişti. Yeşilgöz, partisinin seçimden zaferle çıkması halinde Hollanda'nın ilk kadın başbakanı olacak. Ülkede seçimler 22 Kasım'da yapılacak.

12 Eylül 1980 askeri darbesi öncesi Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nda (DİSK) görevli Tunceli doğumlu sendikacı Yücel Yeşilgöz'ün kızı olan Dilan Yeşilgöz, 1977 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Ailesinin 80 darbesi sonrası Hollanda'ya iltica etmesi nedeniyle 8 yaşında Hollanda'ya yerleşen Kürt kökenli Yeşilgöz, Mart 2017'den beri VVD partisi üyesi olarak görev yapıyor.

DİLAN YEŞİLGÖZ KİMİNLE EVLİ, EŞİ KİMDİR?

Amsterdam Özgür Üniversitesi’nde sosyal bilimler eğitimi alan Yeşilgöz, sağlık sektörü yöneticisi Rene Zegerius ile evli.

GÖREVE GELİR GELMEZ BAŞÖRTÜSÜNÜ YASAKLAMIŞTI

Dilan Yeşilgöz, İslam ve Türkiye düşmanlığıyla biliniyor. Adalet Bakanı olarak göreve geldiği ilk anda yaptığı ilk icraat bakanlığında başörtüsünü yasaklamak olmuştu.