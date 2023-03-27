Doğan Aydal kimdir, nerelidir, kaç yaşında soruları bu aralar merak ediliyor. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aydal, en son Habertürk kanalında katıldığı programda görüşlerini dile getirmişti. Aydal, Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na dahil olması için başlatılan girişimler sonrasında HaberTürk kanalına konuk olmuştu. Aydal, parti olarak kör bir muhalefet yerine yapıcı muhaliflik yapmaya çalıştıklarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu ana kadar imza attığı birçok önemli icraatı önemsediklerini söyledi. Ayasofya Camii'nin yeniden açılması, Taksim'e cami yapılması, TSK İçi Hizmet Yasasının değiştirilmesi gibi önemli birçok icraatı takdir ettiklerini ifade etti. İttifaka katılması konusunda partisinin nasıl bir karar alacağı sorularını cevaplamaktan kaçınan Aydal, şahsi görüşü sorulduğunda ise ittifakta yer almaktan yana olduğunu söyledi. Peki, Doğan Aydal kimdir? Doğan Aydal nerelidir, kaç yaşında, mesleği nedir?

DOĞAN AYDAL KİMDİR?

Doğan Aydal 1956 yılında doğdu. Şu anda Fatih Erbakan'ın başkanılğını yaptığı Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcılığı yapmaktadır.

Aydal, Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden "Maden Jeolojisi Yüksek Mühendisi" ünvanı alarak mezun oldu.

İngilizce eğitimini International House, Hastings; Master ve Doktora eğitimini ise İNGİLTERE'de LEEDS Üniversitesinde tamamlamıştır(1976-1980).

Doğan Aydal

Kısa dönem askerlik öncesi ve sonrasında, MTA Genel Müdürlüğü çeşitli birimlerinde çalışan AYDAL, 1982 yılı sonunda Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi'nde Y. Doç.Dr. unvanı ile göreve başlamış ve 1991 yılında Doçent unvanı almıştır. 1994 yılında bir dönem ABD CINCINNATI Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünde misafir öğretim üyesi olarak bilimsel araştırmalarda bulunmuştur. Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde Öğretim Üyesi iken emekliye ayrılmıştır. Madencilik, Enerji politikaları, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri üzerine uzmandır.

Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı, Başbakan Danışmanlığı, TBMM'de Danışmanlık, Sümer Holding Yönetim Kurulu Üyeliği, Kastamonu Meslek Yüksek Okulu Kurucu Müdürlüğü, Ankara Üniversitesi Senato Üyeliği ve Afrika Çalışmaları ve Araştırmaları Merkezi Müdürlüğü gibi idari görevler yapmıştır. AYDAL, Amerika, Afrika, Avrupa ve Asya kıtasındaki 60 ülkede, çeşitli bilimsel araştırma, inceleme ve gezilerde bulunmuştur.

Çeşitli konularda yazılmış 20 Kitabı da bulunan Aydal'ın, yurtiçi ve dışında birçok makale ve Tebliği bulunmaktadır. "Maden Savaşları", "Petrolsüz Dünya", "Enerji Kan Kokuyor", "Sular Kızıl Akacak" , "Enerjiye Açılan Karanlık Kapılar" ve "Savaş Tuzakları" adlı kitapları toplum tarafından çok tanınmış ve bu kitaplar üzerine 17 ayrı TV kanalında uzun süreli 90 TV programı yapılmıştır. Ayrıca bu kitaplar ile ilgili olarak birçok gazete ve dergide onlarca röportajı yayımlanmıştır.

1995 Yılında yapılan Genel Milletvekili Seçimlerinde, Prof.Dr. Necmettin Erbakan hocamız tarafından "Türkiye Milletvekilliği" için aday gösterilmiş ancak Anayasa Mahkemesinin yeni ihdas edilen "Türkiye Milletvekili" kavramını iptal etmesinden sonra, yine Erbakan Hocamızın arzusu üzerine İstanbul 2 Bölge Milletvekili adayı olmuştur.

Yeniden Refah Partisi Kurucular Kurulu, Merkez Karar Yürütme Kurulu ve Merkez Yürütme Kurulu Üyesidir. Araştırma ve Geliştirmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcısıdır.