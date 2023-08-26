Ebru Ener kimdir? Ebru Ener nereli, kaç yaşında?

Ebru Ener kimdir, nerelidir, kaç yaşında, mesleği nedir gibi sorular bu aralar merakla soruluyor. Tüketim çılgınlığının zirve yaptığı bir dönemde alışkanlıklarımızı değiştirmeyi amaçlayan Ebru Ener, yaratıcılığı ve dönüştürme yeteneği ile tanınan bir girişimci olarak adını duyurmuş durumda. Türkiye'nin önde gelen televizyon kanallarından biri olan Kanal D'de yeni bir programa ev sahipliği yaparak geniş kitlelere ulaşıyor. Ener, eski eşyaları başarılı bir şekilde yenileyip ev dekorasyonunda yeni bir soluk getiriyor.

EBRU ENER KİMDİR?

Bağdat Caddesi'nde 17 yıl süren restoran işletmeciliği kariyerinin ardından, Ener mobilya dönüşümüne ilgi duymaya başladı. Suadiye'deki evinde küçük dokunuşlarla başlayan bu merak, kısa sürede evinin tamamını dönüştürmeye yönelmesine sebep oldu. Yaptığı değişiklikleri sosyal medya platformlarında paylaşmasıyla birlikte, Ener'in takipçi sayısı hızla arttı. 500 binden fazla takipçiye ulaşarak dikkatleri üzerine çekti.

Sosyal medyanın bu ilgiyi artırmasının ardından, Ener Bostancı'da "Design By Ebru Ener" adlı atölyesini açtı. Burada her hafta 100 kişiye mobilya dönüşümü ve boyama eğitimleri vererek bilgi ve deneyimini paylaşmaya başladı. Altı aylık yoğun atölye çalışmalarının sonucunda, mimar, doktor, savcı gibi farklı meslek gruplarından pek çok kişi, evlerini dönüştürmek için Ener'e başvurdu.

Ener, yalnızca ev içi dekorasyonla sınırlı kalmadı. Ünlü gözlük markası Christian Dior'un Türkiye ofisinin dekorasyonunu da üstlendi. Aynı zamanda boyama işi sırasında yaşadığı sorunları fark eden Ener, özellikle boyaların geç kuruma problemine çözüm aradı. Bu amaçla kendi adını taşıyan yeni bir boya ürünü geliştirdi. Bu yeni boya, akrilik boya kullanarak evdeki mobilyaları yenilemenin süresini 1 haftadan 4 saate indirdi.

Ener'in başarısı ve üretkenliği pandemi döneminde de devam etti. Kendi boya markasını piyasaya sürdüğünde büyük bir taleple karşılaştı. Ürünü kısa sürede popüler hale geldi ve hatta bayilikler vermeye başladı. Bir yıl gibi kısa bir süre içinde 40 kadın bayiye ulaştı. Gelecek hedefleri arasında her ilde bir bayi açmak ve uluslararası arenada da büyümek bulunuyor. Önümüzdeki yıllarda Hollanda, Almanya ve çeşitli Arap ülkelerinde toplamda 20 yeni bayilik açmayı planlıyor.

Ebru Ener, eski eşyaları modern ve kullanışlı tasarımlara dönüştürerek hem ev dekorasyonunda yeni bir bakış açısı sunuyor hem de kendi markalarını başarıyla piyasaya sürerek girişimcilikte örnek bir isim haline geliyor.