Ekrem Alfatlı kimdir? Ekrem Alfatlı nerelidir, kaç yaşında, ne iş yapıyor, asıl mesleği nedir sorualrı bu aralar merakla soruluyor.

BBP Genel Başkan Yardımcısı olmasının yanında son dönemlerde katıldığı televizyon programlarında yaptığı yorumlar ve analizlerle dikkatleri üzerine çekiyor.

Alfatlı en son TV100 kanalında katıldığı bir programda gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Peki, Ekrem Alfatlı kimdir? Ekrem Alfatlı nerelidir, kaç yaşında?

Ekrem Alfatlı kimdir? Ekrem Alfatlı nerelidir, kaç yaşında?

EKREM ALFATLI KİMDİR?

Ekrem Alfatlı 1964 yılında Bursa ilimizde dünyaya geldi.

Şu anda Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı'dır.

İlk ve ortaöğrenimini Bursa'da tamamlayan, Lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü'nde alan Alfatlı, askerliğini müteakip Dış Ticaret konusunda da ayrıca ön lisans eğitimini tamamladı. Uzun yıllar özel sektörde muhasebe müdürlüğü ve yönetici olarak görev yapan Alfatlı, 1996 yılında kendi Mali Müşavirlik Bürosu'nu açtı. Yaklaşık 15 yıldır da serbest olarak Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız denetçi olarak çalışmaktadır.

Bursa SMMM ve YMM Odasının çeşitli kurullarında görev aldı; TÜRMOB ve Bursa SMMM Odası'nın eğitmen kadrosunda İş Mevzuatı; Denetim ve Meslek Hukuku, TTK ile Borçlar Kanunu derslerinin eğitimini verdi. Mesleki seminerlerinin yanı sıra uygulamalı ekip çalışmalarına başkanlık yaptı.Mesleki , siyasi ve spor konularındabirçok dergide yazıları ve makaleleri mevcuttur.Bursa SMMM odası disiplin kurulu üyeliği, İki dönem Bursa YMM odası Denetleme kurulu ve Disiplin Kurulu üyeliği,sayılabilecek faaliyetlerden bazılarıdır.

ALFATLI AYNI ZAMANDA İYİ BİR SPORCU

Birçok platform ve dernekte aktif görev aldı. Yaklaşık 40 yıldır Aktif sporculuğu yanında, Karate Milli Hakemliği; İki dönem TKF Denetleme Kurulu Başkanlığı görevinin yanında ,Karate alanında faaliyet gösteren amatör spor kulübü başkanlığını da yürütmektedir.

Bbp nin kuruluşundan bu yana Bbp'nde Bursa İl Başkan yardımcılığı, İl Başkanlığı, MKYK Üyeliği, Genel Muhasip Yardımcılığı, BBP Yüksek İstişare Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini yaptı. Halen BBP Genel Başkan Yardımcılığı görevini yapmaktadır.AyrıcaBBP den Milletvekili, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İl Genel meclisiadaylıkları bulunmaktadır.

Alfatlı Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığını; Ay Bir (İslam Ülkeleri Akademisyen Yazarlar Birliği) denetleme kurulu başkanlığı, Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı kurucu üyesi,Uzun yıllardan bu yana Bursa da faaliyette bulunan Bisag (Bursa İhtisas ve Stratejik Araştırmalar Grubu) üyeliği, ayrıca birçok dernek ve sivil toplum kuruluşunda gerek üye , gerekse de yönetici olarak topluma faydalı olma konusunda çalışmalar yapmaktadır.

Ekrem Alfatlı, evli üç çocuk babası ve üç torun dedesidir.