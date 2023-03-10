Elif Doğan Şentürk kimdir, nerelidir? Elif Doğan Şentürk evli mi, eşi kimdir soruları bu aralar özellikle de KRT TV kanalını izleyenler tarafından merakla soruluyor.

Şentürk, muhalif kanallar arasında yer alan KRT TV'de sunuculuk yapmaktadır. Son olrak Stüdyo Ankara programının yorumcuları arasında bulunuyor. Aslında yorumdan ziyade programı bizzat kendisi sunuyor. Peki, Elif Doğan Şentürk kimdir, nerelidir? Elif Doğan Şentürk evli mi?

ELİF DOĞAN ŞENTÜRK KİMDİR?

Bir dönem Halk TV ekranlarında program sunan Elif Doğan Şentürk hakkında Elif Doğan Şentürk kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Gündemde yer alan haberlere dair yorumlarıyla dikkat çeken bir isimdir.

Elif Doğan Şentürk kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Halk TV'nin ardından KRT'ye geçen Elif Doğan Şentürk, yorumlarıyla dikkat çeken isimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Peki, Elif Doğan Şentürk hangi kanalda? Elif Doğan Şentürk kaç yaşında, nereli? İşte, Elif Doğan Şentürk'ün hayatı ve biyografisi!e

KRT TV'de Ankara Saati'ni sunan Elif Doğan Şentürk daha önce Halk TV'de program sunmaktaydı. Ayrıca Yurt Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmıştır.

KRT TV'YE GEÇMİŞTİ

Elif Doğan Şentürk konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

“Bizim mahalleden bir televizyon kanalı olan KRT’yle yoluma devam edeceğim. Sevgili seyircilerimiz hiç merak etmesin, yine aynı mahalledeyiz sadece bir apartman öteye taşındım.

KRT’yle; İlkeli, tutarlı ve gazetecilik onuruna yakışır bir şekilde sadece gerçekleri anlatmaya devam edeceğim.

Yolunuz, yolumuzdur,

Yolunuz derme-çatama bir vapurla, kurtuluş mücadelesini başlatan, çatık kaşlarının altını süsleyen mavi gözlerini güneşe çakan, yedi düvele kafa tutup, dünyaya çatan bir devin yoludur.

Yolumuz Atatürk’ün yoludur”.