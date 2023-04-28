Emine Uçak kimdir? Emine Uçak Erdoğan nerelidir, kaç yaşında?

Emine Uçak kimdir, nerelidir, kaç yaşında, mesleği nedir soruları bu aralar merakla soruluyor.

En son CHP'den yaptığı milletvekili adaylığı başvurusuyla gündeme gelen Emine Uçak Erdoğan, aday olarak gösterilmemişti.

Şu sıralar CHP'nin yayın organı Halk TV'deki programlara sık sık katılarak yorumlarda bulunan Emine Uçak Erdoğan, 2002 yılından bu yana AK Parti yönetimindeki birçok kurum ve kuruluşta görev almıştı.

EMİNE UÇAK KİMDİR?

Emine Uçak Erdoğan, 1973 yılında Siirt'in Şirvan ilçesinde dünayaya geldi.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Şirvan'da tamamladı.

Arkasından 1994 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Bölümü’nü bitirdi.

Daha sonra uzun yıllar Çağrışım dergisi ile TGRT televizyonunda ve İhlas Haber Ajansında editör olarak çalıştı.

2001 yılında Türkhaber gazetesinin kuruluşunda görev aldı.

2002 yılından itibaren İSTON A.Ş'de yayın sorumlusu olarak görev yaptı.

Bu kuruluş bünyesinde çıkarılan ve bir kent kültürü yayını olan İstombul dergisinde editörlük ile İSMEK El Sanatları ve Asitanbul dergilerinde yayın danışmanlığı yaptı.

“Çanakkale Savaşı'nda Kürt Civanlar” (2008) adlı bir araştırma kitabı vardır.

Çanakkale Savaşı'nda Kürt Civanlar (2008)

Keje - Bir Gecede Büyümek (2013)

Malan Barkirin&Evlerini Yüklediler: Zorunlu Göç Anlatıları (Özlem Yağız, D. Yıldız Amca ve Necla Saydam, 2014)

İstanbul'daki Suriyeliler (2021)

Emine Uçak Erdoğan, 2023 seçimlerinde CHP'den milletvekili olmak için aday adaylığı başvurusunda bulundu. Ancak adaylık başvurusu kabul görmedi.