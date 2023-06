Emrah Safa Gürkan kimdir? Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan Biyografisi

Emrah Safa Gürkan kimdir sorusu en son Habertürk kanalında katıldığı program sonrası merakla soruldu.

EMRAH SAFA GÜRKAN KİMDİR?

Emrah Safa Gürkan, Türk tarihçi, yazar, akademisyen ve içerik üreticisi olarak bilinir. Değirmendere'de 16 Ocak 1981 tarihinde doğmuştur. Bilkent Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler bölümünden 2003 yılında mezun olmuştur. Yüksek lisansını aynı üniversitede 2006 yılında tamamlamıştır. Georgetown Üniversitesi'nde yaptığı doktora çalışmalarını takiben 2012'de doktora unvanını almıştır. 2018 yılında TÜBA tarafından Üstün Başarılı Genç Bilim Adamı Ödülü ile ödüllendirilmiştir. 2021 yılında profesör unvanını kazanmıştır. Gürkan'ın yayımlanmış eserleri arasında başta Akdeniz tarihi olmak üzere Yeni Çağ dönemi Osmanlı ve Avrupa tarihi alanlarında çalışmaları bulunmaktadır.

Emrah Safa Gürkan'ın hayatı ve kariyeri, 1981 yılında Değirmendere'de doğmasıyla başlamıştır. 2003 yılında Bilkent Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler bölümünden mezun olmuştur. Yüksek lisans çalışmasını Halil İnalcık'ın danışmanlığında yazdığı "Ottoman Corsairs in the Western Mediterranean and Their Place in the Ottoman-Habsburg Rivalry, 1505-1535" adlı tezle tamamlamıştır. Ardından Georgetown Üniversitesi'nde Gábor Ágoston ile birlikte "Espionage in the 16th Century Mediterranean: Secret Diplomacy, Mediterranean Go-Betweens and the Ottoman-Habsburg Rivalry" başlıklı tez üzerinde çalışmış ve 2012'de doktor unvanını elde etmiştir. 2017 yılında yayımlanan ilk kitabı "Sultanın Casusları: 16. Yüzyılda İstihbarat, Sabotaj ve Rüşvet Ağları" TÜBA tarafından Bilimsel Telif Eser Ödülü'ne layık görülmüştür. Ayrıca 2018 yılında 14. Kadir Has Ödülleri'nde Gelecek Vadeden Bilim İnsanı Ödülü ve TÜBA tarafından verilen Üstün Başarılı Genç Bilim Adamı Ödülü'nü almıştır.

Emrah Safa Gürkan, Ottoman History Podcast'ın kurucu editörlerinden birisi olarak Mart 2011'den bu yana görev yapmaktadır. Aynı zamanda Fatih ve Rise of Empires: Ottoman dizilerinde danışmanlık yapmıştır. Ayrıca FluTV ve Pena isimli YouTube kanallarında program sunuculuğu yapmıştır. Şu anda kendi kişisel YouTube kanalı olan "Omnibus" üzerinde içerik üretmektedir.

Gürkan'ın çalışma alanları arasında Osmanlı İmparatorluğu, 16. yüzyılın başındaki Akdeniz'deki haber dolaşımı, İspanya ve Amerika'da Doğu Avrupa ve Safevî İmparatorluğu ile ilgili konular yer almaktadır. Ayrıca medeniyetler arası diplomasi, saray hizipleri, Osmanlı stratejisi ve karar alma mekanizması, sınır çalışmaları, korsanlık, kölelik ve ihtida gibi konularda da çalışmalar yapmıştır.

Emrah Safa Gürkan'ın aldığı ödüller arasında Türkiye Bilimler Akademisi tarafından verilen Üstün Başarılı Genç Bilim Adamı Ödülü (GEBİP) (2018), 14. Kadir Has Ödülleri'nde Gelecek Vadeden Bilim İnsanı Ödülü (2018) ve Türkiye Bilimler Akademisi'nin Bilimsel Telif Eser Ödülü (2018) (Sultanın Casusları isimli eseri için) bulunmaktadır.