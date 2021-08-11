Hafızalarımıza "İyi ki varsın Eren" cümlesiyle kazınan şehit Eren Bülbül, 11 Ağustos 2017'de memleketi Trabzon'da PKK ile sağlanan sıcak temasta şehit düşmüştü ve bugün vefatının 4. yıldönümü olması nedeniyle anılan şehit Eren Bülbül aynı zamanda internette Eren Bülbül kimdir, ne zaman ve nasıl şehit oldu şeklindeki sorularla araştırılıyor.

Şehit Eren Bülbül, PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar etmiş ve girdikleri evi emniyet güçlerine göstermişti. Bu esnada teröristlerin açtığı ateş sonucu Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'le birlikte şehit düşen Eren Bülbül, şehit olmadan kısa süre önce sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" ifadesini kullanmıştı. Bu sözüyle tüm Türkiye'yi gözyaşlarına boğan Eren Bülbül, bugün milyonlarca insan tarafından "İyi ki varsın Eren" denilerek anılıyor.

Şehit Eren Bülbül, Hasan ve Ayşe Bülbül çiftinin çocuğu olarak 1 Ocak 2002'de doğdu. Trabzon'un Maçka ilçesinin Köprüyanı Mahallesi'nde büyüyen Bülbül, Köprüyanı İlkokulu ve Çatak İlköğretim Okulunda eğitim aldı. Daha sonra Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne başlayan Bülbül'ün babası Hasan Bülbül, 2016'da hayatını kaybetti. Eren Bülbül ise babasının bu dünyadan göçmesinden yaklaşık bir yıl sonra, 11 Ağustos 2017'de çocuk katilleri alçak PKK'lıların açtığı ateş sonucu Maçka kırsalında şehit edildi.

Eren Bülbül ne zaman ve nasıl şehit oldu

Tek katlı evde 12 kardeşiyle birlikte yaşayan şehit Eren Bülbül, futbola sevdalıydı ve Trabzonspor hayranıydı. Okul sonrası ekonomik açıdan sıkıntılı olan ailesinin geçimine katkıda bulunmak için küçük yaşına rağmen bağ, bahçe ve yük taşıma gibi gündelik işlerde çalışıyordu.

15 yıllık hayatı süresince pek çok zorluğu göğüslemek zorunda kalan şehit Eren Bülbül, kalleş PKK'nın saldırısında ağır yaralanmış, kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Bülbül'ün cenaze namazı 12 Ağustos 2017 tarihinde Maçka Merkez Camisi'nde kılınmıştı. Şehit Eren Bülbül daha sonra Köprüyanı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verilmişti.

Bülbül'ün vefatı Türkiye'yi yasa boğmuştu ancak Eren'in şehit olmadan önce yaptığı paylaşım yürekleri daha da dağlamıştı. Küçük yaşında odun taşırken görüntülendiği fotoğrafı ile "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" ifadesini sosyal medyada paylaşan Eren Bülbül, bu sözüyle hafızalarda yer etmişti.