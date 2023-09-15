Erkan Yoksuli kimdir, nerelidir, neden öldü soruları bugün sanat dünyasında merakla soruluyor. Türk halk müziğinin sevilen sanatçılarından Erkan Yoksuli'nin vefat ettiği öğrenildi. Acı haberi ses sanatçısı ve yazar duyuran Onur Akay, "Geçtiğimiz sene 33. sanat yılını kutlamıştı. 'Öl Deseydin Ölmez Miydim', 'Bu Sevdamız Gizli Kalsın' gibi çok sevilen türkülere imza atan Türk halk müziğinin usta sanatçısı Erkan Yoksuli'yi kaybettik. Nur içinde yatsın inşallah." ifadelerini kullandı.

ERKAN YOKSULİ KİMDİR?

Erkan Yoksuli, 1969 Malatya Arapgir'de dünyaya geldi.

Yoksuli, 9 yaşına kadar Malatya'da yaşamış, daha sonra İstanbul'a yerleşmiştir.

Erkan Yoksuli, Halk ozanı Aşık Yoksuli'nin oğludur.

Çoğunun söz ve müziği kendisine ait olan otuza yakın albümü olan babasının bayrağını taşıdığını belirten Yoksuli, yaşarken bir röportajında asıl mücadelenin babasını kaybettikten sonra başladığına dikkat çekmiştir.

Bugüne kadar 11 albümü yayımlanan Erkan Yoksuli, müziğin dijital ağlar aracılığıyla müzikseverlere ulaşmasını da dikkate alarak 2003'ten itibaren albüm çıkarmadı.

Bugüne kadar söz ve müziği kendisine ait 250 türküye imza atan Yoksuli'nin, sözlerinin sayısı ise 500'ün üzerinde ve birçok ünlü isim tarafından da seslendirilmiştir.

“Öl Deseydin Ölmez Miydim”, “Bu Sevdamız Gizli Kalsın” başta olmak üzere çok sevilen türkülere imza atan Yoksuli 33 yılı da “Çok çabuk geçmiş. Sanki dün gibi” şeklinde değerlendiriyor.



Yoksuli, “Çok yükseklerde gözüm yoktu. Elimden gelenin en iyisini yaptığımı düşünüyorum. Bütün halkımıza ulaşmamız mümkün değil. Ancak ülkemin her köşesinden, yerinden sevenlerim var. Amacım sanatsal olarak, bu saatten sonra yaptığım eserleri sahnelerde, konserlerde söylemek ve yeni yetişen seslere de destek olmak” diyor.