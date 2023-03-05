Ersan Şen kimdir, nerelidir, kaç yaşında soruları İyi Parti'den Cumhurbaşkanı adayı olmak istemesini beyan etmesinden sonra ve Akşener'in kendisini ciddiye alarak anında telefonla araması sonrasında gündem oldu. Habertürk kanalı başta olmak üzere televizyon kanallarının müdavimlerinden iri olan Ersan Şen, sık sık hararetli tartışmalarıyla gündeme gelirdi. Ancak en son gündeme geliş konusu ise Cumhurbaşkanı aday adayı olmasıyla oldu. Hal böyle olunca da vatandaşlar, "Ersan Şen kimdir, nerelidir, kaç yaşında?" sorularını merakla soruyor.

ERSAN ŞEN KİMDİR?

Alanındaki uzmanlığıyla çoğu zaman bir numaralı danışma makamı olmayı başaran ceza hukukçusu Ersan Şen, yine bu özelliği sayesinde neredeyse her akşam Türkiye'nin en sevilen ve beğenilen ekranlarından birinde yer alıyor ve bu yüzden birçok kullanıcı Prof Dr. Ersan Şen kimdir, aslen nereli, kaç yaşında şeklindeki sorularla ünlü hukukçu hakkında bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

16 Temmuz 1966'da Nevşehir ilinin Avanos ilçesine bağlı Çalış kasabasında hayata merhaba diyen Şen, çocukluğunu burada geçirdi. Şen, liseyi okumak için İstanbul'a geldi. 1983 yılında Kabataş Erkek Lisesi'ni bitiren Şen, ardından Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı.

1987'de de üniversiteden mezun olan Şen, daha sonra araştırma görevlisi olarak İstanbul Üniversitesi’nde akademik kariyerine adım attı. Şen, yüksek lisansını ise Marmara Üniversitesi’nde tamamladı. Yine Marmara Üniversitesi'nde doktoraya başlayan Şen, 1998 yılında Doçentlik ünvanını elde etti.

Şen, akademik kariyerine 2004'ten beri profesör olarak devam etmektedir.

İstanbul Barosu’na kayıtlı şekilde avukatlık mesleğini icra eden Şen, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde de görev almaktadır.

Prof Dr. Ersan Şen hangi görevleri yapmıştır?

Şen, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Başkanlığı ve Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı yapmıştır. İstanbul Üniversitesi Senato Üyesi ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi olarak da idari görevde bulunan Şen, Ceza Hukuku ve Ceza Yargılaması Hukuku alanında akademik kariyere sahiptir.

Prof. Dr. Ersan Şen, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ceza Özel Hukuku ve Ceza Yargılaması Hukuku derslerine girmektedir.

Türk Ceza Hukuku Derneği üyesi de olan Şen'in alanında ortaya koyduğu çok sayıda kitap, makale ve çeviri bulunmaktadır.

Şen'in imzasını taşıyan kitaplar "1962-1997 Anayasa Mahkemesi", "Türk Ceza Yargılaması Hukuku’nda Hukuka Aykırı Deliller Sorunu", "Türk Ceza Hukuku – Suçun Genel Esasları ve Unsurları", "Hukuka Giriş", "Yeni Türk Ceza Kanunu Yorumu Cilt: I (m.1-140)", "Uluslararası Ceza Mahkemesi", "Türk Hukukunda Telefon Dinleme - Gizli Soruşturmacı - X Muhbir", "Yorumluyorum", "Yeni Çek Kanunu’nda Karşılıksız Çek Suçu ve Ceza Sorumluluğu", "Uluslararası Suçlar", Yeni Çek Kanunu’nda Karşılıksız Çek", "Tutuklama", "Şike", "Yorumluyorum 2", "Uygulamada İhaleye Fesat Karıştırma Suçları", "Tüm Yönleri ile Telefon ve Ortam Dinleme", "Suç Örgütü", "Yorumluyorum 3", "Yorumluyorum 4", "Yorumluyorum 5", "Yorumluyorum 6", "Yorumluyorum 7", "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması", "Yorumluyorum 8", "Yorumluyorum 9" şeklinde sıralanmaktadır.

CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMAK İSTEDİĞİNİ AÇIKLADI

Ersan Şen, Habertürk kanalındaki tartışma programı esnasında yaptığı konuşma esnasında, İyi Parti ile Millet İttifakının bir aday üzerinde anlaşmaları gerektiğini aday bulamamaları halinde kendisini aday gösterebileceklerini söyledi. Bunun üzerine İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ersan Şen'i ciddiye alarak görüşmek istediğini söyledi. Akşener'in görüşmesini canlı yayında açıklayan Şen, ciddi ciddi aday olmaya hazır olduğunu söyledi.