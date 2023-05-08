Erzurum Belediye Başkanı kim, Mehmet Sekmen kimdir, nerelidir, kaç yaşında soruları bu aralar merakla soruluyor. En son İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kentte düzenlediği mitingde yaşanan olaylarla birlikte Sekmen bir kez daha gündeme gelmişti. İmamoğlu, henüz kente gitmeden Twitter üzerinden Mehmet Sekmen'i hedef almış ve ortamı germişti. İmamoğlu'nun miting yaptığı alanın yakınında toplanan karşıt görüşlü vatandaşların taşlı saldırıları sonrası ise ortalık karışmıştı. Peki, Erzurum Belediye Başkanı kim? Mehmet Sekmen kimdir, nerelidir?

ERZURUM BELEDİYE BAŞKANI KİM?

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 1958 yılında Erzurum'un Pazaryolu Kılıççı Köyünde doğdu.

İlkokula doğduğu köyünde başlayan Mehmet SEKMEN ,İstanbul Fatih İmam hatip lisesinden mezun oldu. İstanbul Üniversite İşletme Fakültesini bitirdikten sonra Ankara'da Bankacılık ihtisasını tamamladı. Gençlik yıllarından bu güne kadar çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında aktif görevler aldı.

İş hayatına bir kamu bankasında yöneticilik yaparak başladı. 1985 yılından sonra Mali Müşavirlik ve özel sektörde holding finans yöneticiliği yaptı.

Aktif siyasi hayatına Milli Gençlik Vakfı Kartal İlçe Başkanı olarak başladı. Ardından 1989 yılında Refah Partisi Kartal İlçe Başkanlığı görevine getirildi. 1992 yerel seçimlerinde Samandıra Belediye Başkanlığına seçildi. 27 Mart 1994 Yerel Seçimlerinde Kartal Belediye Başkanı oldu. 1999 seçimlerinde tekrar kazanarak Kartalda 2. Dönem Belediye Başkanı olarak hizmet etti.

10 yıl Kartal Spor Kulübü Başkanlığı yapan Sekmen, Kartal Sporun altyapısını kurarak aynı zamanda 2. Lig Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinde bulundu. Kartal Spor Güreş Kulübü kurarak spor alanındaki hizmetlerine devam etti. 2002 yılında yapılan Genel Seçimlerde 22.Dönem İstanbul Milletvekilliğine seçildi. TBMM’de sırasıyla Plan Bütçe Komisyonu, Çevre Komisyonu ve Bayındırlık Komisyonunda görevler yaptı.

2003-2005 arası Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı Danışma Kurulu Üyeliği yaptı. 27 Temmuz 2007 seçimlerinde 23. Dönem İstanbul Milletvekilliğine seçildi. Bu zaman aralığında sırasıyla Güney Anadolu Bölge Koordinatörlüğü, Erzurum’unda içinde olduğu Doğu Anadolu Bölge Koordinatörlüğü yaptı.

Ak Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı ve Karadeniz Bölge Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu. Ak Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı ve Ege Bölgesi Koordinatörlüğünü yapmıştır.

İktisat alanında Yüksek Lisansına devam etmektedir.

İstanbul'da 3 dönem Belediye Başkanlığı yapan Sekmen, evli 4 dört çocuk babasıdır.

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde AK Parti'den Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.