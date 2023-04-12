Fatih Üzüm kimdir? Kayseri AK Parti Yeni İl Başkanı Fatih Üzüm nerelidir, kaç yaşında?

Fatih Üzüm kimdir sorusu merak edilen konulardan biri olmuştur. Peki, Fatih Üzüm kimdir, nereli, kaç yaşında. işte hakkında merak edilen detaylar.

Fatih Üzüm Kimdir?

Fatih Üzüm, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) Kayseri İl Başkanıdır. Kendisi 1974 yılında Kayseri'de doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Kayseri'de tamamladıktan sonra, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu.

Siyasi kariyerine 2002 yılında AK Parti'de başladı. 2004-2009 yılları arasında AK Parti Kayseri İl Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2009-2012 yılları arasında AK Parti Talas İlçe Başkanlığı görevini üstlendi. 2012-2015 yılları arasında AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 2015 yılında yapılan kongrede AK Parti Kayseri İl Başkanı seçildi ve halen bu görevini sürdürmektedir.

Ayrıca, Fatih Üzüm, Kayseri Ticaret Odası Meclis Üyesi, Kayseri Erciyesspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Erciyes Üniversitesi Mezunlar Derneği Başkan Yardımcısı gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da aktif olarak görev almaktadır.

Fatih Üzüm Nereli?

Fatih Üzüm, Kayseri ilinde doğmuştur. Kayseri, Türkiye'nin İç Anadolu bölgesinde yer alan bir ilimizdir.

Fatih Üzüm Kaç Yaşında?

2023 yılı itibariyle Fatih Üzüm'ün yaşı 49'dur. Doğum tarihi 1974 olarak bilinmektedir.

Fatih Üzüm Eğitim Hayatı

Fatih Üzüm, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Kayseri'de tamamlamıştır. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur.

Kayseri il başkanlığına atandı

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu'nun milletvekili adayı olmasının ardından il başkanlığı görevine Fatih Üzüm getirildi.

Çopuroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uzun yıllar partide Siyasi ve Hukuki İşleri Başkanı olarak görev yapan Üzüm'ün AK Parti Kayseri İl Başkanı olarak görevlendirildiğini belirtti.

Çopuroğlu açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın olurları ve Genel Merkez Teşkilat Başkanımız Sayın Erkan Kandemir'in takdirleri ile Kayseri İl Başkanımız Fatih Üzüm bey olmuştur. Rabbim hayırlı mübarek eylesin inşallah." İfadelerini kullandı.