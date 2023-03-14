Ferhat Murat kimdir, nerelidir? Ferhat Murat biyografisi

Ferhat Murat kimdir, nerelidir, uzmanlık alanı nedir soruları merakla soruluyor. Murat, katıldığı bir canlı yayında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtü çıkışıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemde artan desteğine ilave bir destek sağladığını belirten açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekti. Peki siyasal iletişimci ve iletişim uzmanı olan Ferhat Murat kimdir?

Ferhat Murat kimdir?

Siyasal İletişimci, iletişim uzmanı Ferhat Murat, ilk ve orta öğrenimini Bursa’da tamamladıktan sonra yurtdışında yabancı dil ve yönetim organizasyon alanında eğitimler aldı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu olan Ferhat Murat, yüksek lisans eğitimini İstanbul’da Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ana bilim dalında iletişim alanında tamamladı.

2005 yılından bu yana kurumsal iletişim, halkla ilişkiler ve medya alanında çalışmalar yapan Ferhat Murat, Türkiye’nin farklı noktalarındaki seçim kampanyalarında aktif rol aldı.

2019 yerel seçimlerinde AK Parti’nin Bursa Büyükşehir ve Ağrı’daki seçim kampanyalarını yönetti.

Ferhat Murat; halen çeşitli kurum, kuruluş ve siyasilere iletişim danışmanlığı yapmaya devam etmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.