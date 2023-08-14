Fevzi Esen kimdir, nerelidir, neden hapse girdi soruları son günlerde merakla soruluyor. 32 yıllık mahkumiyetten sonra tahliye olan Esen'in Adana'da ailesiyle buluşması dikkat çekmişti. 32 yıllık cezanın ardından tahliye edilen Esen'in neden cezaevine girdiği, kim olduğu soruları merakla soruluyor.

FEVZİ ESEN KİMDİR, NEDEN CEZAEVİNE GİRDİ?

Tutulduğu cezaevinden 32 yıl sonra tahliye edilen Fevzi Esen, memleketi Adana'da yakınları ve sevenleri tarafından karşılandı. Fevzi Esen'in annesiyle buluşma anı sosyal medyanın gündemine oturdu.

Tutulduğu cezaevinden 32 yıl sonra tahliye edilen Fevzi Esen, memleketi Adana'da yakınları ve sevenleri tarafından karşılandı. Fevzi Esen'in annesiyle buluşma anı sosyal medyanın gündemine oturdu.

Siirt'te 1991 yılında tutuklanarak Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) tarafından "Devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya çalışmak” iddiasıyla müebbet hapis cezası verilen Fevzi Esen, 30 yıllık tutukluluğunun ardından tahliye edilmedi. Defalarca infazı yakılan Esen'in tahliyesi her defasında ertelendi.

Fevzi Esen, en son tutulduğu Eskişehir H Tipi Kapalı Cezaevinden tahliye edilerek Adana'da yaşayan ailesinin yanına geçti. Esen için burada yapılan karşılamada yaşananlar Türkiye'nin gündemine oturdu.