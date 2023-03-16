Furkan Bölükbaşı kimdir? Furkan Bölükbaşı nerelidir, kaç yaşında? Biyografisi

Furkan Bölükbaşı kimdir, nerelidir, ne iş yapıyor, necidir gibisinden sorular son günlerde muhaliflerin hararetle sorduğu sorular arasında yer alıyor.

Bölükbaşı'nın Twitter'da bulunan iki farklı hesap üzerinden yaptığı paylaşımlar muhalif kesim tarafından hayli rahatsızlıkla karşılanıyor.

Birçok ünlü muhalif isim, Bölükbaşı'nı kendi hesabından hedef gösteriyor. Bunun üzerine de Twitter'daki muhalif troller sık sık saldırıya geçiyor.

Peki, Furkan Bölük başı kimdir, nerelidir? Furkan Bölükbaşı Biyografisi

FURKAN BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

Furkan Bölükbaşı, Marmara Üniversitesinde öğretim görevlisidir.

Siyasi çalışmaları ise yaklaşık 15 yıldır devam ediyor.

En son Cumhuriyet gazetesi tarafından hedef gösterildiği için, "Atatürk'e hakaretten" yargılanmıştı.

Gazete, hakaret davası haberini yaparken Bölükbaşı'nın FETÖ ile iltisaklı olduğunu ileri sürmüştü.

Oysa Bölükbaşı'nın eski Twitter mesajlarında FETÖ'ye ilk günden bu yana karşı olduğunu ortaya koymuş durumda.

Furkan Bölükbaşı'nın kendi özgeçmiş sayfasında yer alan kısa tanıtım yazısı ise şöyle:

Ankara'da doğdum.

Kırıkkale Fen Lisesi'nden 2006 yılında mezun oldum.

İstanbul Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde lisans eğitimimi tamamladıktan sonra aynı bölümde yüksek lisansa başladım.

Furkan Bölükbaşı Twitter Profil resmi

2013 yılında Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında başladığım Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı'ndaki Yüksek Lisans eğitimimden 2016 yılında mezun oldum.

Halen aynı bölümde Doktora eğitimime devam ediyorum.

Furkan Bölükbaşı'nın Twitter hesapları şöyle:

@Iordeddardstark

@furkancerkes

26 Şubat 2021 tarihli Sabah gazetesindeki köşesinde Hilal Kaplan “Furkan Bölükbaşı yalnız değildir!” başlıklı bir yazı kaleme alarak, kendisini hedef alanlara karşı önemli bazı tespitlerde bulunmuştu:

“Bununla beraber Atatürk’ü asla hakkında konuşulamayacak bir tabu haline getiren sertliğe de karşıyım.” diye yazısına başlayan Kaplan, “Bu radikalliğin son kurbanı Furkan Bölükbaşı isimli bir akademisyen oldu. CHP Milletvekili Tuncay Özkan’ın, ev ve annesinin iş telefonuna kadar sosyal medyada yayınlayarak linç oklarının hedefi yaptığı Bölükbaşı’nın iki “suçu” var.” ifadelerini kullanmış ve şunları kaydetmişti:

“Birincisi, aktris Zsa Zsa Gabor’un kendi otobiyografisinde anlattığı ilk birlikteliğinin Atatürk’le olduğu iddiası üzerine ekşisözlük’te açılan ‘Atatürk’ün 15 yaşındaki kızla ilişkisi’ başlığına yazdığı bazı cümleler. Dikkatinizi çekerim, başlığı açan kendisi değil.

Ciddi bir iddia olduğu kesin. Bununla birlikte bazı Kemalist forumlarda mantık hataları da yakalanmamış değil. Atatürk 56 yaşındayken, Gabor’un 20 yaşında olması gerekiyor, ilişkilerinin beş yıl sürdüğünü anlatıyor ama Atatürk 57 yaşında ölüyor” şeklinde devam eden bir paragraf ile Latife Hanım’ın da Atatürk’ten 17 yaş küçük olduğunu hatırlatan, “Aynısını dindar bir lider yapsa sübyancı yaftası yerdi” diyen başka bir paragraf…

Furkan Bölükbaşı

Diğeri ise ‘Etiler’de uzatılan Atatürk kartpostalını, ‘Atatürk’ü sevmiyorum, teşekkürler’ diyerek geri verdim. Hayatta tadabileceğim her şeyi tattım’ şeklinde çocuksu, zaten 20’li yaşlarında attığı bir tweet. Buna kötü mizah diyebiliriz, öncekine provokatif diyebiliriz ama Atatürk’ü aşağıladığını iddia edemeyiz. Ancak savcılık en üst sınırdan ceza istediği için Bölükbaşı 1 yıl 6 ay hapis cezası aldı!

Kaldı ki ‘İslâm ahlaksızdır. Muhammed ahlaksızdır. Takipçileri ahlaksızdır. Günde beş vakit d….rak gerçeğe varamazsınız’ diyen müptezeli bile beraat ettiren bir yargımız olduğunu unutmayalım. Ya da milletvekili Ravza Kavakçı’ya ‘köpek’ ve ‘pis domuz’ diyenleri bile beraat ettiren oldukça ‘geniş’ bir ‘ifade özgürlüğü savunucusu’ yargı kararları olduğunu da hatırlatırım.

Atatürk bu milletin bağrından yetişmiş olan bir insandır. Bu ülkeye büyük hizmetleri olmuş bir insandır. Ne Atatürk’ü ne de bir başkasını özel bir yasayla korumanın bir anlamı yoktur, diyen Kılıçdaroğlu’nun partisi eliyle yol açılan bu haksızlık İstinaf’tan döner ve düşünceleri ile kara mizah anlayışı yüzünden bir akademisyenin hayatı bozuk para gibi harcanmaz diye umuyorum.”