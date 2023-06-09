Hafize Gaye Erkan kimdir? Yeni Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan eşi kimdir, kiminle evli, nereli?

Hafize Gaye Erkan kimdir, nerelidir, kiminle evli, eşi kimdir gibi sorular bu aralar merakla soruluyor. Erkan'ın özel hayatıyla ilgili soruların gündem olmasının nedeni ise adının Merkez Bankası başkanı adayları arasında sayılmasındandı. Beklenen gün geldi ve atama gerçekleşti. Türkiye tarihinde ilk kez merkez bankası başkanlığına bir kadın atanmış oldu. Atanan ismin uluslararası finans çevreleri tarafından bilinen Erkan olması yeni ekonomi yönetiminin elini güçlendirecek.

HAFİZE GAYE ERKAN KİMDİR?

Hafize Gaye Erkan, 1982 yılında İstanbul'da doğdu. Babası bir makine mühendisi, annesi ise matematikçiydi ve Erkan, eğitim hayatına büyük bir başarıyla adım attı. İstanbul Erkek Lisesi'nden ikincilikle mezun olduktan sonra, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'ne kabul edildi. Üniversite sınavında Türkiye genelinde 26. sırada yer alarak başarısını kanıtladı. O dönemde Stanford, Princeton, Boston, Cornell, California gibi prestijli üniversitelerden burs teklifleri aldığı halde tercihini Princeton Üniversitesi'nden yana kullandı. Princeton'daki eğitim süresince "Onursal doktora" bursuyla desteklendi ve bir ev, aylık 3.200 dolar cep harçlığı ve ABD Ulusal Bilim Vakfı'ndan sınırsız bütçe imkânlarına sahip oldu.

Erkan, bankacılık ve finans sektöründe önemli bir kariyer inşa etti. 2019 yılında Crain's Bankacılık ve Finans Alanında Önemli Kadınlar listesine ve American Banker's Women to Watch listesine seçilerek başarılarıyla dikkat çekti. Ayrıca 2018 yılında San Francisco Business Times'ın "40 Yaş Altı 40" ve Crain New York Business'ın "40 Yaş Altı 40" listelerinde de yer aldı.

Mart 2022 itibarıyla Fortune 500 şirketi Marsh McLennan'ın Yönetim Kurulu'nda görev yapmaktadır. Daha önce 2019 yılından 2021 yılına kadar Tiffany & Co.'nun Yönetim Kurulu'nda yer almış ve şirketin 2021 yılında LVMH tarafından satın alınması sürecine tanıklık etmiştir. Ayrıca Princeton Üniversitesi Yöneylem Araştırması ve Finans Mühendisliği Bölümü Danışma Konseyi'nde danışmanlık görevini sürdürmektedir.

Erkan, First Republic Bank'ta sekiz yıl boyunca İcra Kurulu Eş Başkanı, Başkan, Yönetim Kurulu Üyesi, Baş Yatırım Sorumlusu, Baş Mevduat Sorumlusu ve Eş Risk Sorumlusu gibi çeşitli görevlerde bulundu. Ayrıca yaklaşık on yıl süresince Goldman Sachs'ta çalışarak finansal sektörde önemli deneyimler kazandı. Genel Müdür ve Finansal Kurumlar Grubu Analitik ve Stratejiler Başkanı olarak, büyük ABD bankalarının ve sigorta şirketlerinin yönetim kurullarına ve üst düzey yönetim ekiplerine bilanço yönetimi, stres testi, sermaye planlaması, risk yönetimi ve birleşme-satın alma gibi konularda danışmanlık hizmetleri sundu.