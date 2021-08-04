Birçok konu hakkında beyan ettiği görüşleriyle ve sahibi olduğu anket şirketi sayesinde ulaştığı bilgilerle en çok reyting alan televizyon kanallarındaki tartışma programlarının vazgeçilmez konuğu olan Bayrakçı pek çok insan tarafından merak ediliyor ve internet kullanıcıları Hakan Bayrakçı kimdir, aslen nereli, kaç yaşında diye ünlü anketçi hakkında bilgi almaya çalışıyor.

Bayrakçı, siyaset gündemine dair yorumlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Türkiye'deki partiler tarafından iyi tanınan ve gerek seçim zamanlarında gerekse farklı önemli olaylarla ilgili dönüm noktası sayılabilecek zaman dilimlerinde yaptığı anketlerle gündeme gelen Bayrakçı, anket şirketi Sonar Araştırma'nın sahibidir.

28 Haziran 1960 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Bayrakçı, Seniha ve Mesut Bayrakçı çiftinin oğludur. Bayrakçı'nın annesi İstanbullu, babası ise Erzurumludur. İlk ve ortaöğretimini İstanbul'da tamamlayan Bayrakçı, ortaokulda ve lisede Saint Benoit ve Saint Michel Fransız kolejlerinde eğitim gördü. Bayrakçı, üniversiteyi ise İstanbul Üniversitesi Tarih bölümünde okumuştur.

Konuk olduğu TV programlarında Sonar Araştırma şirketinin sahibi ünvanıyla tanıtılan Bayrakçı, bu şirketi 1988 yılında kurmuştur. Bu şirket, uzun yıllardır gerçekleştirdiği anket çalışmalarıyla siyasetçilerin en çok anket yaptırdığı şirketlerden biri olmuştur.

Hakan Bayrakçı aslen nereli, kaç yaşında

Bayrakçı Süleyman Demirel ve Bülent Ecevit gibi siyasetçilere de profesyonel olarak danışmanlık yapmıştır.

Mesleği süresince çok sayıda siyasetçiyle kamuoyu önderine danışmanlık hizmeti veren Bayrakçı'nın yaklaşık 140 belediye başkanı, 40 bakan, 14 parti genel başkanı ve 7 başbakana profesyonel olarak danışmanlık yaptığı bilinmektedir. Bayrakçı, 2003-2006 arasında TRT 1'de tarih programı sunmuştur. Türkiye'de diplomasi kanalının aktif bir ismi olan Bayrakçı, ayrıca çeşitli ülkelerin büyükelçilikleri için de danışmanlık görevi yürütmüştür.

Fransızca ve İngilizce bilen Bayrakçı, genel kültür seviyesi yüksek ve entellektüel bir kişiliğe sahip olmasıyla öne çıkmaktadır. Bayrakçı, çeşitli dernek ve vakıflarda da yönetici olarak görev yapmaktadır.

Sanat tarihi, futbol, piyano, klasik Türk ve Batı müziği, felsefe ve sosyoloji alanlarına ilgi duyan Bayrakçı, "Çadırlar", "Ortaçağ ve Türkler", "Kırmızı Fırtına", "Bozkırın Oğlu Cengiz Han" adlı kitaplara imza atmıştır.

Bayrakçı aslen Erzurumludur ve 61 yaşındadır.