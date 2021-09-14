İlk kez Banu Alkan'la oynadığı Mavi Yolculuk filmiyle göze çarpan Hakan Ural günün en çok konuşulan isimlerinden biri olurken, kendisi hakkında çoğu kişi Hakan Ural kimdir, neden gündemde? diye arama yapıyor.

Oyuncu Hakan Ural, 2 Ocak 1968'de Ceyhan Cem ve Selçuk Ural çiftinin çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Babası, 16 yaşına kadar çocuğu olduğunu kabul etmedi ancak 17 yaşına geldiğinde babasının velayetine geçti. Fındıkzade'de anneannesinin evinde büyüdü. Çocukluğunda ayakkabı boyadı, elektrikçide çalıştı, su sattı. 16 yaşında mankenlik yapmaya başladı. Ardından Yeşilçam'dan üst üste teklifler aldı. Fakat okulu nedeniyle Amerika'ya gitti.

Türkiye'ye döndüğünde 19 yaşında Sibel Can'la evlenen Ural'ın iki çocuğu oldu. Sibel Can ile evliliği süresince emlakçılık yaptı.

Ural, ilk olarak 1986 yılında Banu Alkan ile birlikte oynadığı Mavi Yolculuk filmi ile tanındı, 1987 yılında Serpil Çakmaklı, Harika Avcı, Oya Aydoğan gibi birçok isimle başrol oynadı.

Hakan Ural, 1999 senesinde sahte çürük raporu aldığı gerekçesiyle 10 ay hapis cezası aldı. 3713 sayılı Şartlı Tahliye Yasası'ndan yararlanan Ural, cezasının 5'te 2'sini çekmesinin ardından serbest bırakıldı ve askere alındı. Ural, acemi eğitimini Hatay'da aldı, askerliğinin geri kalanını ise Van'da tamamladı.

Hakan Ural neden gündemde?

Hakan Ural, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme gelmiş durumda. Gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak da Ural'a açıklamaları nedeniyle tepki gösterdi.

Ural, 2009 senesinde "Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi" adlı sinema filminde Aydemir Akbaş, Şafak Sezer, Ali Sürmeli ile birlikte oynadı. 2010 yılında başrollerinde Kadir İnanır'ın oynadığı "İpsiz Recep" adlı dizide Burcu Kara, Nihat Nikerel ve Mesut Akusta ile rol alan Ural, aynı yıl Metro grubunun sahibi olan Galip Öztürk'e ait otellerin genel koordinatörlüğünü üstlendi.

2012 yılında "Araf Zamanı" adlı dizide Saruhan Hünel, Selin Ortaçlı, Sermin Hürmeriç, Kürşat Başar, Burak Sergen ile beraber rol aldı.

2014 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatını anlatan Kod Adı: K.O.Z. filminde oynadı. Cem Kurtoğlu'nun Recep Tayyip Erdoğan'ı canlandırdığı filmde Hazım Körmükçü, Tolga Karel, Günay Musayeva, Turgay Tanülkü, Orhan Kılıç, Yılmaz Gruda da rol aldı.

2016 yılında Gürkan Uygun ve Ayça Varlıer'in olduğu Kehribar dizisinde Oğuz Doğu karakterini canlandırdı.

Hakan Ural, şimdilerde ise Kanal D'de yayımlanan Neler Oluyor Hayatta adlı sabah programında Nur Tuğba Algül ile yorumculuk yapıyor.