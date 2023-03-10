Hasa Basri Akdemir kimdir, nerelidir, kaç yaşında olduğu soruları son dönemlerde haber kanalları ve tartışma progralarını izleyen seyirciler tarafından merakla soruluyor.

Tartışma programlarıda siyasi yorum ve değerlendirmelerde bulunan Akdemir, "Hasan Basri Akdemir kimdir, nerelidir?" sorularıyla muhatap oluyor. Hasan Basri Akdemir kimdir, nerelidir? Hasan Basri Akdemir hangi gazetede yazıyor?

Hasan Basri Akdemir kimdir, nerelidir?

27 Haziran 1995 yılında Malatya'da dünyaya gelen Hasan Basri Akdemir, 2013 yılında Malatya İnönü Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’ne başlamıştır. Akdemir, bölümünden 2017 yılında mezun olmuştur. 2019 yılında ise İstanbul Gelişim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisansa başlamış, bölümünden 2021 yılında başarıyla mezun olmuştur. Kasım 2017’de TV5 bünyesinde editör olarak çalışmaya başlayan Hasan Basri Akdemir, sonrasında yine aynı kurumda moderatör olarak çalışmaya başlamıştır. Hasan Basri Akdemir, günümüzde de Habertürk gibi çeşitli ulusal kanallarda gündeme ilişkin merak edilenlere ilgi çekici yorumlar yapmaktadır.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisan mezunu Hasan Basri Akdemir, katıldığı televizyon programlarında yaptığı yorum ve analizleriyle izleyici ve dinleyiciler merak ederek sosyal medya alanlarında Hasan Basri Akdemir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Hasan Basri Akdemir'in biyografisi.

FAHRETTİN ALTUN İLE İLGİLİ İDDİASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Gazeteci ve TV5 sunucusu Hasan Basri Akdemir, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a kanser teşhisi konulduğunu iddia etti. Bilgiyi teyit ettiğini ifade eden Akdemir, "Sayın İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah şifa versin" dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un kansere yakalandığı öne sürüldü. Gazeteci Hasan Basri Akdemir'in iddiasıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Akdemir söz konusu iddiasıyla ilgili önceki gün paylaştığı mesajında, "Sağlık üzerinden birçok spekülasyon yapılıyor. Yıllar önce bu hataya yine düşülmüştü. Bu yanlıştır! Ama CB'nin yakın ekibinden önemli bir kişiye kanser tanısı konduğunda dair de bir haber var. Bize 'geçmiş olsun' demek düşer. Hasta hakları gereği ismi açıklamayacağım" ifadelerini kullanmıştı. Bilgiyi teyit ettiğini ifade eden Akdemir, "Cumhurbaşkanı'nın yakın ekibinden kanser hastalığına yakalanan bir kişi olduğunu söylemiştim. Bilgiyi bugün teyit ettim. Sayın İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah şifa versin..." dedi.