Hasan Cengiz kimdir, nerelidir? Hasan Cengiz hangi partiden?

Hasan Cengiz'in adı son günlerde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 100 milyon dolar karşılığında Millet İttifakı'nda yer aldığı ve bunun karşılığında Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklediği tartışmalarının başlamasıyla gündem oldu. Bazı muhalif kanallarda Cengiz'in iktidara yakın durduğu söylense de seçimlerden önce Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere birçok muhalif isimle birlikte görüldüğü biliniyor. Avrasya Yerel Yönetimler Birliği Başkanı olarak görev yapan Hasan Cengiz, Rusya ve Orta Asya ülkeleri ile ilgili bilgisi ve tecrübesiyle siyaset gündemine ışık tutmaktadır. Türkiye'de "Avrasyacılar" olarak bilinen grubun başını çeken Cengiz'in iç siyasette ise Millet İttifakı cephesinde yer alarak çalışmalar yürüttüğü belirtiliyordu. Peki, Hasan Cengiz kimdir, nerelidir, hangi partidendir?

HASAN CENGİZ KİMDİR?

Hasan Cengiz, 1965 yılında Kars’ta doğmuştur. Hasan Cengiz, 56 yaşındadır. Hasan Cengiz, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olmuştur. Cengiz, Avrasya Yerel Yönetimler Birliği Başkanı’dır. Bu birlik, Türkiye ile Rusya ve Orta Asya ülkeleri arasında yerel yönetimler düzeyinde işbirliği ve dayanışmayı sağlamayı amaçlamaktadır. Hasan Cengiz, bu birlik aracılığıyla Türkiye’nin bölgedeki etkinliğini artırmaya çalışmaktadır.

Cengiz, aynı zamanda bir siyaset yorumcusudur. Hasan Cengiz, katıldığı televizyon programlarında Türkiye’nin iç ve dış siyasetine dair görüşlerini paylaşmaktadır. Hasan Cengiz, özellikle Rusya ve Orta Asya ile ilgili konularda uzman olarak kabul edilmektedir. Son olarak İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yönelik bir iddia ile gündeme gelmiştir. Hasan Cengiz, Akşener’e “CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığını organize etmesi ya da engellememesi için 100 milyon dolar verdiği” iddia edilen bir e-mail mesajını yayınlamıştır.

Cengiz, bu mesajın kendisine bir kaynaktan geldiğini ve doğruluğunu teyit etmediğini belirttiği iddia edildi. Hasan Cengiz, bu mesajın Akşener’e de gönderildiğini ve Akşener’in bu konuda açıklama yapması gerektiğini söylemiştir.

HASAN CENGİZ NEDEN GÜNDEME GELDİ?

Yazar Levent Gültekin yaklaşık 1,5 yıl önce “Yaklaşan Kasırga” kitabında Recep Tayyip Erdoğan’ın her kritik dönemeçte önünü açan bir elin devreye girdiğini yazmıştı

Aradan zaman geçti, yakın siyasi tarihin kritik seçimlerinden biri olan 14 Mayıs seçimleri sonrasında da, kimilerine göre komplo teorisi, Levent Gültekin’e göre ise siyasal bir okuma ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için de benzer bir ‘el’ devreye girdi. ‘Erdoğan’ın kazanması için Kılıçdaroğlu aday yapıldı.’

Gültekin, seçimlerden sonra iddiasını daha ileriye taşıyarak Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü iddia ederek CHP liderinin ‘Adaylığımı engelleme şansım yok’ dediğini öne sürdü.

CHP ise, iddia edilen görüşme için “hayal ürünü’ dedi.

Yazar Gültekin, kendi Youtube kanalında yeni bir iddiada bulundu:

“Kemal beyle ilgili yaptığım açıklamadan sonra ilginç bir mail aldım. Mailin içeriği ilginç. Şöyle: Bir kaynağım bana Meral Akşener’e 2 Mart’ta (Altılı Masa’dan 3 Mart’ta kalkmıştı) şifreli bir hesaptan gönderilmiş maili gönderdi. Aslında maili ciddiye almadım. Bir sürü uydurma olabilir. Bu mail doğrudur vs öyle bir şeye de girmiyorum. Hatta Meral Hanım’a soracağım. Böyle bir mail aldı mı?

Kaynağımın bana söylediği şu: Bu maili devlet içerisinden Kemal Bey’in adaylığı üzerinden kurgulanan oyunu bozmak isteyen ekip atıyor Meral Akşener’e.

Mail şöyle: Meral Hanım lütfen Kemal Bey’in adaylığını ile ilgili kurduğunuz oyunu bozun, aksi taktirde Hasan Cengiz’den aldığınız 100 milyon dolarla ilgili ses kaydını yayınlayacağım. Kaynağım bu tehdit nedeniyle Akşener’in Masa’dan kalktığı yorumunu yapıyor.

Hasan Cengiz kim diye baktım… Tayyip Bey’le, Devlet Bey’le fotoğrafları var. 2018 seçimlerinde Cumhur İttifakı kazanması lazım diyen, Türkiye Yüzyılı diyen, Avrasya Yerel Yönetimler Başkanı’ymış. Ben tanımıyordum.

Putin’in özel danışmanı Dugin’le en az 20 görüşmesi var. Bir gün bakıyorsunuz Suriye Dışişleri Bakanı ile görüşmüş. Bir gün bakıyorsunuz Özbekistan’da, Sudan’da, Moskova’da, Gürcistan’da. O bölgede anladığım kadarıyla Cumhurbaşkanlığına bağlı Yunus Emre Enstitüsü’nün örgütlenmesiyle ilgili… “

Söz konusu mailde şöyle yazıyor: Bunu bir tehdit olarak algılamayın. Ancak Kılıçdaroğlu aday olursa Hasan Cengiz ile olan 100 milyon dolarlık para ilişkisini kanıtlayan ses kaydını sesi bozarak yayınlayacağım. Ses kayıt tarihi ile beraber ve size gönderdiğim bir önceki e postayı da ek yapacağım. Büyük bir tarihi hatanın eşiğindesiniz. Meral Hanım ya bu oyunu bozacak ya da milletimizin takdirine bırakacak.

İddiaları İyi Parti’ye sorduk. Yanıt şöyle:

İyi Parti’nin havuzuna iki mail gelmiş. Ancak bilişimdeki arkadaşlar ekli dosya olduğu ve virüs tehlikesiyle ilgili maili açmamışlar. Meral Akşener’in böyle bir mailden haberi yok.

İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu ise söz konusu mailin spam’a düştüğünü açıkladı.

Gelelim Hasan Cengiz’e. Bir dönem Cumhur İttifakı’nı destekleyen, son seçimde CHP ve Kılıçdaroğlu’na destek veren Cengiz’le telefonda konuştum. Gültekin’in ‘iftira’ attığını savunarak suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Avrasya Yerel Yönetimler Birliği’nin 1995’ten bu yana faaliyet gösteren düşünce kuruluşu olduğunu ifade eden Cengiz şöyle konuştu:

“Türk Avrasyacıyım. NATO’ya karşıyım. Çin’e de karşıyım. Rusya ile de fazla yakın olmayı doğru bulmuyorum.

Putin’in özel danışmanı Dugin 15 Temmuz’da benim misafirimdi. Ben herkesle görüşürüm. Demokrasi sorunları ve başkanlık sisteminin yürümediğini düşündüğüm için CHP ve Kılılçdaroğlu’nu destekledim. Hala da destekliyorum. Kılıçdaroğlu’nu yerli ve milli buluyorum. En son 1 Ağustos’ta Kemal Bey’le görüştüm. CHP özüne dönmeli. CHP’de değişim isteyenler NATO’cu, Akşener de NATO’cu.

Ben devletin bir kanadı değilim çünkü devlette kanatlar olmaz.”