Hasan Yaşar kimdir? Haymana Mutabakatı nedir? Başkanı kim?

Hasan Yaşar kimdir? Haymana Mutabakatı Heyeti Başkanı kim, nereli, ne iş yapıyor soruları bu aralar merakla soruluyor.

Yaşar'ın gündeme gelmesinin öne önemli nedenlerinden biri Saadet Partisi'nde ortaya çıkan rahatsızlığı dile giteren bildiriye imza atanların başında gelmesi oldu. Peki, Hasan Yaşar kimdir?

İnternet ortamında "Hasan Yaşar" adında birden fazla ünlü isim bulunuyor. Ancak son günlerde gündem olan Hasan Yaşar, Saadet Partili bir siyasetçidir.

HASAN YAŞAR KİMDİR?

Hasan Yaşar, Saadet Partisi'ndeki politika değişikliği nedeniyle olağan kongre öncesinde kurulan Haymana Mutabakatı Heyeti'nin yönetim kurulu başkanıdır.

Yaşar'ın en önemli özelliği ise Saadet Partisi'nde şimdiye kadar birçok önemli pozisyonda görev almış olmasıdır.

İşte Hasan Yaşar Biyografisi:

Hasan Yaşar 1977 Yılında Aksaray'da doğdu, evli ve üç çocuk babası. İş Adamı.

Arap ülkelerin de Arapça ve İngilizce yayımlanan Turkey Here (Burası Türkiye) Dergisi Genel Yayın Yönetmeni.

Milli Gençlik Vakfı (MGV) Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Uluslararası Gençlik Formu (IYFO) Genel Sekreterliği, Cansuyu Derneği Dış İlişkiler Koordinatörlüğü ve Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan Bey'in Özel Kalem Müdürlüğü görevle- rinde bulundu.

Saadet Partisi Dış İlişkiler Komisyonu ve Genel İdare Kurulu Üyesidir.

Arapça, İngilizce ve Kürtçe bilmektedir.

EĞİTİMİ

Camili Kışla Köyü İlkokulu

Gökkaya Köyü Ortaokulu

Nevşehir İmam Hatip Lisesi

Şam Üniversitesi Arap Dili Eğitimi Enstitüsü

Ebunur Üniversitesi Yüksek İslami İlimler Akademisi

Fetih Üniversitesi İslam Hukuku Fakültesi

SİYASİ ÇALIŞMALARI

Saadet Partisi Diş İlişkiler Komisyonu Üyesi

Saadet Partisi GİK Üyeliği

Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan Özel Kalem Müdürlüğü