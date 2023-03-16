Hivda Zizan Alp kimdir? Hivda Zizan Alp nerelidir? Camdaki Türkan kim?

Hivda Zizan Alp kimdir? Hivda Zizan Alp nerelidir, kaç yaşında? Daha önce hangi dizilerde oynadı soruları bu aralar merakla soruluyor.

Türkiye onu "Sefirin Kızı" dizisindeki rolüyle tanımaya başladı. Daha önce de başka dizilerde oynamıştı; ancak bu dizideki evin küçük gelini rolü onu hayli ünlü yapmıştı. Peki, Zivda Zizan Alp Kimdir ?

Şimdilerde Camdaki Kız Türkan karakterini canlandıran Alp, bir kez daha göz dolduruyor.

Türkan, dizide Hayri'nin gerçek karısı ve çocuklarının annesidir.

HİVDA ZİZAN ALP KİMDİR?

Hivda Zizan Alp 9 Kasım 1993 tarihinde İstanbul'da doğdu.

30 yaşında olan Alp, konservatuar ve tiyatro mezunudur.

9 Kasım 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman Bölümü, ardından Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur.

Sefirin Kızı dizisindeki "Elvan" karakteriyle gönüllere taht kurmuştu.

Yöresel şivesi ve profesyonel oyunculuğuyla göz doldurmuştu.

2019 – Sefirin Kızı (Elvan) (TV Dizisi)

2017 – Fi (Ada) (TV Dizisi)

2015 – Mordkommision İstanbul (TV Dizisi)

2014 – Yeşil Deniz (Arife) (TV Dizisi)

2013 – Kaçak (TV Dizisi)

Alp kimdir? Hivda Zizan Alp nerelidir, kaç yaşında?