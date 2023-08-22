İlhan Sami Çomak kimdir? Çomak nerelidir, kaç yaşında, neden hapiste?

İlhan Sami Çomak'ın kim ve nereli olduğu, neden cezaevinde bulunduğu soruları bu aralar merakla soruluyor. 29 yıllık hapis hayatından sonra denetimli serbestlik talebiyle Adalet Bakanlığına müracaat eden Çomak'ın talebine nasıl bir cevap verileceği henüz bilinmiyor. Talebin gündeme gelmesinde nsonra ise, "İlhan Sami Çomak kimdir, nerelidir, kaç yaşında, neden hapiste?" soruları merakla sorulmaya başlandı.

İLHAN SAMİ ÇOMAK KİMDİR?

İlhan Sami Çomak, 1973 yılında Bingöl Karlıova'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini memleketinde tamamladıktan sonra, 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü'ne kaydoldu. Ancak hayatı, 1994 yılında gözaltına alınıp tutuklanmasıyla kökten değişti. Tutukluluk süreci, şiirle harmanlanmış bir özgürlük mücadelesine dönüştü.

İtirafçı ifadelerin dayandığı zayıf delillerle müebbet hapse mahkum edilen Çomak, adalet arayışını cezaevinde sürdürdü. Tutukluluğunun ardından dahi kalemi ve düşünceleriyle özgürlüğe vurgu yaptı. 10 kitap yazarak cezaevindeki zamanını değerlendiren Çomak, şiirleriyle dikkat çekti. Bu şiirler sadece Türkçe sınırlarını aşmadı, aynı zamanda İngilizce, Norveççe, Rusça, Almanca ve Galce gibi dillere de çevrildi.

29 yıl boyunca hapsedilmesine rağmen, Çomak özgür düşüncenin, sanatın ve yazının sınırlarını genişletmeyi başardı. Cezaevinde geçirdiği süre zarfında birçok ödül kazandı ve şiir kitaplarıyla edebiyat dünyasına damgasını vurdu.

Cezaevindeki uzun yılların ardından, adaletin sesi nihayet duyuldu. İlhan Sami Çomak'ın avukatları, müvekkillerinin denetimli serbestlik hakkından yararlanabilmesi amacıyla başvuruda bulundu. Koşullu salıverilme tarihi 21 Ağustos 2024 olarak belirtilirken, kalan son bir yıl için denetimli serbestlik talebinde bulunuldu.

DENETİMLİ SERBESTLİK NEDİR?

Denetimli Serbestlik, ne anlama gelir? Denetimli Serbestlik, hukuki bir terim olup, şüpheli, sanık veya hükümlünün yasal bir süre boyunca toplum içinde gözetim altında tutulması, denetlenmesi ve böylece topluma yeniden kazandırılması amacıyla sunulan alternatif bir ceza ve infaz sistemini ifade eder.

Bu yaklaşım ile, bireyin toplumsal risk ve suç işleme olasılığı değerlendirilir ve cezası ertelenebilir veya koşullu salıverme uygulamasıyla topluma dönüşü desteklenebilir. Bu sistem, bireyin rehabilite edilmesi ve topluma entegre edilmesi esasına dayalı olarak tasarlanmıştır.

DENETİMLİ SERBESTLİK ŞARTLARI NELERDİR, KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

1- Denetimli Serbestlik hakkından yararlanmak isteyen hükümlünün açık ceza infaz kurumunda cezasını çekiyor olması gerekmektedir.

Hükümlü, Denetimli Serbestlik hakkından yararlanabilmesi için cezasının açık ceza kurumunda çekiliyor olması veya açık ceza infaz kurumuna nakil talebinde bulunmuş olması ancak dışsal nedenlerden ötürü hâlâ kapalı ceza infaz kurumunda bulunuyorsa, bu şart yerine getirilmiş kabul edilir.

2- Hükümlünün Koşullu Salıverilmesine Bir Yıl veya Daha Az Süre Kalması Gerekir:

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 105/A maddesine göre, denetimli serbestlik hakkının amacına uygun olarak, iyi hali bulunan hükümlülerin ceza sürelerinin bir yıl veya daha az kısmını koşullu salıverilme tedbiri altında geçirmesi öngörülür. Bu süreçte, ceza infaz kurumu idaresinin değerlendirme raporu dikkate alınarak, hükümlünün cezasının infazına ilişkin işlemleri yapan yer infaz hâkimi tarafından karar verilir.

3- Hükümlünün İyi Hal Göstermiş Olması Gerekir:

Hükümlü, Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda geçirdiği süreci iyi hal içinde tamamlamış olmalıdır. Bu durum, Ceza İnfaz Kurumu tarafından oluşturulan idare ve gözlem kurulu tarafından değerlendirilir. Hükümlü, koşullu salıverilme sürecindeki iyi halini kanıtlarken, disiplin cezası almadığı takdirde bu olumlu değerlendirmenin temelini oluşturabilir.

4- Hükümlünün Başvurusu Gereklidir:

Yukarıdaki şartları sağlayan hükümlü, Denetimli Serbestlik hakkından yararlanabilmek için başvuruda bulunmalıdır. Bu başvuru, Ceza İnfaz Kurumu'na dilekçe ile yapılır. İnfaz hâkimi, hükümlünün iyi halini ve değerlendirme raporunu inceleyerek, başvuruyu kabul veya reddedebilir. Başvurunun reddedilmesi halinde, hükümlü bu kararı öğrendikten sonraki onbeş gün içinde, en fazla otuz gün içinde infaz hâkimi hakkında şikayet hakkını kullanabilir.