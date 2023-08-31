İlker Kömürcü kimdir? 100. Yıl Marşı Yazarı kim, nereli, kaç yaşında?
İlker Kömürcü 100. Yıl Marşı yazarı olarak birincilik ödülü kazandıktan sonra, "kimdir, nerelidir, kaç yaşında, mesleği nedir" şeklindeki soruların muhatabı oldu.
İlker Kömürcü kimdir? 100. Yıl Marşı Yazarı kim, nereli, kaç yaşında soruları bu akşamın en çok sorulan soruları oldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 100. Yıl Marşı Yarışması'nda birinci seçilen eser, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kamuoyunun beğenisine sunuldu. 100. Yıl Marşını kim yazdı, birincilik ödülü kazanan eserin sahibi kimdir?
100. YIL MARŞINI KİM YAZDI?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri ve 100. Yıl Marşı Tanıtım Programı düzenlendi.
Programda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 100. Yıl Marşı için gerçekleştirilen yarışmada dereceye girenlere ve jüri özel ödülüne layık görülen eserlerin sahiplerine ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takdim edildi.
Birinciliğe layık görülen, sözleri İlker Kömürcü'ye, bestesi Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasına ait olan eser; CSO, MSB Armoni Mızıkası, MSB Mehteran Birliği, Kara Kuvvetleri Bandosu, Hava Kuvvetleri Bandosu, Deniz Kuvvetleri Bandosu, Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bandosu tarafından seslendirildi.
100. Yıl Marşı olarak kabul edilen eser büyük beğeni topladı.
100. YIL MARŞI YARIŞMASI
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 100. yıl etkinlikleri kapsamında ülkenin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini nesillerden nesillere aktarmak amacıyla 100. Yıl Marşı Yarışması düzenlenmişti.
"Yazma Sırası Sende!" başlığıyla 29 Aralık 2022'de çağrıya çıkılmış ve katılımcıların gönderdikleri arasından güfte ve beste yarışması tamamlanmıştı.
Projeye 400'ün üzerinde eser katılmış ve bu eserlerin arasından ilk dört eser derecelendirilmişti.
Birinci seçilen 100.Yıl Marşı'nın sözleri şöyle:
"Parlayan yıldızı Anadolu'nun
Çağlayan sel gibi şanlı ulusun
Türkiye Yüzyılı titretiyor dünyayı
Sarsılmaz bir inançla kalpte tutkusun
Bu toprak bu deniz bu bayrak bizim
Tarihe sığmayan destanlar bizim
Türklüğün yazgısı yazılıyor koynunda
Kalplere kazınmış bu vatan bizim
Yüzyıllarca kutlanacak Cumhuriyetimiz
Her zaman aydınlık mavi göklere uzanacak ellerimiz
Yüzyıllarca kutlanacak Cumhuriyetimiz
Gazi’nin açtığı bu kutlu yolda yürüyeceğiz hepimiz
Özgürlük tutkusu damarlarımda
Çelikten her nefer semalarımda
Sarmaşık dal gibi sarılmışız biz bize
Tek yürek bu millet en zor anında
Düşmanlar bir olsa yağsa göklerden
Denizler köpürse taşsa dağlardan
Kimseye eğmedik boynumuzu eğmeyiz
Kahraman yarattı Türk'ü yaratan
Yüzyıllarca kutlanacak Cumhuriyetimiz
Her zaman aydınlık mavi göklere uzanacak ellerimiz
Yüzyıllarca kutlanacak Cumhuriyetimiz
Gazi'nin açtığı bu kutlu yolda yürüyeceğiz hepimiz."
100. YIL MARŞI YAZARI İLKER KÖMÜRCÜ KİMDİR?
1978 yılında Ankara’da doğan İlker Kömürcü babasının müzik öğretmeni olmasından dolayı müzik ile çok erken yaşlarda tanışma fırsatı buldu. Henüz lise yıllarında konservatuvar eğitimi almaya başlayan İlker Kömürcü daha sonra Gazi Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünden mezun olmuştur. Ardından bu üniversitede yüksek lisansını tamamlayan İlker Kömürcü ardından Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi programında doktora yapmıştır.
Yüksek lisans tezi kontrabas eğitimi, doktora tezi ise müzik estetiği, eleştirisi ve felsefesi konuları üzerinedir. 2000 ile 2007 yılları arasında oda orkestrasında kontrabas sanatçısı olarak yer almıştır. Akademik kariyerine ise 2008 yılında başlamıştır. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda çalışmaya başlamış ve burada bölüm başkanlığı, müdür yardımcılığı ve müdür gibi pozisyonlarda bulunmuştur.
2020 yılında akademik çalışmaları neticesinde İlker Kömürcü doçentlik unvanını almıştır. Akademik çalışmalarının yanında müzik çalışmalarını da sürdürdü. Çeşitli besteler yaparken müzik düzenlemelerine de imza attı. Evli ve bir çocuk babası olan İlker Kömürcü son olarak 100. Yıl Marşı’nın söz yazarı olarak gündem oldu.