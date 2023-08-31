İlker Kömürcü kimdir? 100. Yıl Marşı Yazarı kim, nereli, kaç yaşında soruları bu akşamın en çok sorulan soruları oldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 100. Yıl Marşı Yarışması'nda birinci seçilen eser, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kamuoyunun beğenisine sunuldu. 100. Yıl Marşını kim yazdı, birincilik ödülü kazanan eserin sahibi kimdir?

100. YIL MARŞINI KİM YAZDI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri ve 100. Yıl Marşı Tanıtım Programı düzenlendi.

Programda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 100. Yıl Marşı için gerçekleştirilen yarışmada dereceye girenlere ve jüri özel ödülüne layık görülen eserlerin sahiplerine ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takdim edildi.

Birinciliğe layık görülen, sözleri İlker Kömürcü'ye, bestesi Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasına ait olan eser; CSO, MSB Armoni Mızıkası, MSB Mehteran Birliği, Kara Kuvvetleri Bandosu, Hava Kuvvetleri Bandosu, Deniz Kuvvetleri Bandosu, Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bandosu tarafından seslendirildi.

100. Yıl Marşı olarak kabul edilen eser büyük beğeni topladı.

100. YIL MARŞI YARIŞMASI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 100. yıl etkinlikleri kapsamında ülkenin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini nesillerden nesillere aktarmak amacıyla 100. Yıl Marşı Yarışması düzenlenmişti.

"Yazma Sırası Sende!" başlığıyla 29 Aralık 2022'de çağrıya çıkılmış ve katılımcıların gönderdikleri arasından güfte ve beste yarışması tamamlanmıştı.

Projeye 400'ün üzerinde eser katılmış ve bu eserlerin arasından ilk dört eser derecelendirilmişti.

Birinci seçilen 100.Yıl Marşı'nın sözleri şöyle:

"Parlayan yıldızı Anadolu'nun

Çağlayan sel gibi şanlı ulusun

Türkiye Yüzyılı titretiyor dünyayı

Sarsılmaz bir inançla kalpte tutkusun

Bu toprak bu deniz bu bayrak bizim

Tarihe sığmayan destanlar bizim

Türklüğün yazgısı yazılıyor koynunda

Kalplere kazınmış bu vatan bizim

Yüzyıllarca kutlanacak Cumhuriyetimiz

Her zaman aydınlık mavi göklere uzanacak ellerimiz

Yüzyıllarca kutlanacak Cumhuriyetimiz

Gazi’nin açtığı bu kutlu yolda yürüyeceğiz hepimiz

Özgürlük tutkusu damarlarımda

Çelikten her nefer semalarımda

Sarmaşık dal gibi sarılmışız biz bize

Tek yürek bu millet en zor anında

Düşmanlar bir olsa yağsa göklerden

Denizler köpürse taşsa dağlardan

Kimseye eğmedik boynumuzu eğmeyiz

Kahraman yarattı Türk'ü yaratan

Yüzyıllarca kutlanacak Cumhuriyetimiz

Her zaman aydınlık mavi göklere uzanacak ellerimiz

Yüzyıllarca kutlanacak Cumhuriyetimiz

Gazi'nin açtığı bu kutlu yolda yürüyeceğiz hepimiz."

100. YIL MARŞI YAZARI İLKER KÖMÜRCÜ KİMDİR?

1978 yılında Ankara’da doğan İlker Kömürcü babasının müzik öğretmeni olmasından dolayı müzik ile çok erken yaşlarda tanışma fırsatı buldu. Henüz lise yıllarında konservatuvar eğitimi almaya başlayan İlker Kömürcü daha sonra Gazi Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünden mezun olmuştur. Ardından bu üniversitede yüksek lisansını tamamlayan İlker Kömürcü ardından Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi programında doktora yapmıştır.

Yüksek lisans tezi kontrabas eğitimi, doktora tezi ise müzik estetiği, eleştirisi ve felsefesi konuları üzerinedir. 2000 ile 2007 yılları arasında oda orkestrasında kontrabas sanatçısı olarak yer almıştır. Akademik kariyerine ise 2008 yılında başlamıştır. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda çalışmaya başlamış ve burada bölüm başkanlığı, müdür yardımcılığı ve müdür gibi pozisyonlarda bulunmuştur.

2020 yılında akademik çalışmaları neticesinde İlker Kömürcü doçentlik unvanını almıştır. Akademik çalışmalarının yanında müzik çalışmalarını da sürdürdü. Çeşitli besteler yaparken müzik düzenlemelerine de imza attı. Evli ve bir çocuk babası olan İlker Kömürcü son olarak 100. Yıl Marşı’nın söz yazarı olarak gündem oldu.