İlteriş Ergun kimdir, nerelidir? İlteriş Ergun kimin oğlu, babası kimdir? Biyografisi

İlteriş Ergun kimdir, nerelidir, kaç yaşında, babası kimdir, kimin oğludur soruları bu aralar merakla soruluyor.

Habertürk ekranlarında yaptığı siyaset değerlendirmeleriyle dikkatleri üzerine çeken İlteriş Ergun hem ismiyle hem de özel hayatıyla dikkat çekiyor.

Ergun'un babasının muhalefet partilerinden birinde milletvekili olduğu bilgisi ise ilginç bulundu. İlteriş Ergun kimin oğlu, babası kimdir?

İLTERİŞ ERGUN KİMDİR?

İlteriş Ergun biyografisi şöyle:

İlteriş Ergun 2009 - 2014 yılları arasında Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi bölümünde lisansını tamamlamıştır.

Ergun, 2014 Yılından bu yana Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümünde Bütünleşik Doktora yapmaktadır.

İlteriş Ergun, İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun’un oğludur.

Almaş Bakiyev ile 2021'de evlenen Ergun'un nikah şahitliklerini İYİ Parti Lider Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yapmıştır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Görevlisi İlteriş Ergün, özellikle siyasi konularda uzman biri isimdir. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Siyaset Ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı üyesidir.

SİYASET BİLİMCİ İLTERİŞ ERGÜN'ÜN EĞİTİM BİLGİLERİ

Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü, Türkiye

Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

Siyaset bilimci İlteriş Ergün2ün nereli olduğu ve kaç yaşında olduğu bilinmemekte olup, siz değetli okuyucularımız konu hakkında bilgi sahibiyseniz yorumlar bölümünden bizlere yazabilirsiniz.

İLTERİŞ ERGUN'UN BABASI METİN ERGUN KİMDİR?

İlteriş Ergun'un babası Metin Ergun İyi Parti milletvekilidir.

Metin Ergun 23 Şubat 1963 tarihinde Muğla'nın Milas ilçesinde dünyaya geldi.

Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'ni bitirmiştir. Yüksek Lisansını Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde, Doktorasını Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tamamlamıştır.

Erzurum Atatürk ve Konya Selçuk Üniversiteleri Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde Öğretim Üyesi olarak ders vermiştir. 1996'da doçent, 2006'da profesör unvanını almıştır. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi'nde Öğretim Üyeliği görevinde bulunmuştur.

21., 23. ve 27. dönem Muğla Milletvekilidir.

İngilizce ve Rusça bilmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.