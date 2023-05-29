İsmail Dükel kimdir? İsmail Dükel nerelidir, kaç yaşında? Biyografisi

İsmail Dükel kimdir, nerelidir, kaç yaşında soruları bu aralar merakla soruluyor. CNN Türk kanalında yorumlarıyla yer almaya başladıktan sonra hakkındaki sorgular da arttı. Daha önce muhalif kanallarda boy gösteren Dükel'in yeni dönemde CNN Türk ve benzeri kanallarda da sık sık görülmesi dikkatleri üzerine çekmeye yetti. Peki, İsmail Dükel kimdir?

İSMAİL DÜKEL KİMDİR?

İsmail Dükel, 1960 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

Dükel, gazetecilik kariyerine 1979 yılında Barış Gazetesi'nde, o zamanlar Ulus olarak bilinen Rüzgarlı Sokak'ta başladı.

Başkent Ankara'da çeşitli gazetelerde çalıştıktan sonra Kanal E ve Kanal Türk gibi televizyon kanallarında Ankara Haber Müdürü olarak görev yaptı.

Dükel ayrıca, Kanal Biz'in kuruculuğunu yapmış ve burada da Ankara Haber Müdürü olarak görev yaptı.

Gazetecilik kariyerinde 2,5 yıllık bir işsizlik dönemi yaşamış ve bu süre zarfında "Gazete 5" adlı bir internet sitesinde çalıştı.

2012 yılında Yurt Gazetesi'nde "Meclis kulisi" adlı köşe yazıları yazmaya başlamış ve burada bir yıl kadar çalıştı.

Yurt Gazetesi'nden ayrıldıktan sonra 2013 yılı Haziran ayında Taksim Gezi olayları sırasında Halk TV Genel Müdürü Şaban Sevinç'in daveti üzerine Halk TV'de çalışmaya başladı.

Halk TV'de yayın yönetmenliği görevini üstlenmiş ve "Gün Sonu" programını sunmaktadır. Son olarak TELE1'in Ankara temsilcisi olarak görev yapmaktadır ve hafta içi her sabah "Kulis" programını sundu.

İsmail Dükel, 23 Kasım 2009 tarihinde kurulan ve 12 Haziran 2010 tarihinde kapatılan Demokratik Sol Halk Partisi (DSHP)'nde Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Ancak, 13 Ocak 2010 tarihinde Hulki Cevizoğlu ile birlikte bu görevden istifa etti.

İsmail Dükel evli olup Baturalp Dükel adında bir oğlu var.

8 Haziran 2020 tarihinde ise "Askeri Casusluk" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı, daha sonra soruşturmaların FETÖ kumpası olduğu ortaya çıkınca da serbest bırakıldı.