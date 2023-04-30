İzzet Ulvi Yönter kimdir? İzzet Ulvi Yönter nerelidir, kaç yaşında?

İzzet Ulvi Yönter kimdir, nerelidir, kaç yaşında, mesleği nedir soruları bu aralar merakla soruluyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, en son Habertürk kanalında Kübra Par'ın sunduğu programa konuk olarak 14 Mayıs seçimleri öncesinde önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yönter'e sorulan sorular hem seçim hem de ittifakların durumu hakkında oldu. Peki, İzzet Ulvi Yönter kimdir?

İZZET ULVİ YÖNTER KİMDİR?

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, 1976 yılında Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde dünyaya geldi.

Ayşe hanım ile Cevdet beyin oğlu olarak dünyaya gelen Yönter, İstanbul Üniversitesi Kamuy Yönetimi bölümü mezunudur.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Politikası Ana Bilim Dalında yüksek lisansını tamamladı. Gazi ve Anadolu üniversitelerinde iktisat doktora çalışmalarına devam etmektedir.

Ulaştırma ve Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıklarına bağlı kuruluşlarda müfettiş olarak çalıştı.

25 ve 26. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyeliği yaptı. MHP Genel Başkan Yardımcısıdır.

İyi düzeyde İngilizce bilen Yönter, evli ve bir çocuk babasıdır.

SEÇİMLERLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMESİ

İzzet Ulvi Yönter 14 Mayıs seçimleri ile ilgili en son değerlendirmesinde şunları söylemişti:

Bu iş ilk turda biter Allah'ın izniyle, ikinci tura geçmez. 650 bin konut afet bölgesindeki depremzede kardeşlerimize teslim edilecek. 105 bine yakın konutun temeli atıldı. Büyük bir hamle, büyük bir diriliş bu. Bunlar 385 günde bir Cumhurbaşkanı adayı bulamadılar. Toplandılar, toplandılar, dağıldılar. Sonunda düşe kalka bir aday buldular. Masadan birisi kalktı, geri geldi. Meğerse o da oyunmuş. Musavvat Dervişoğlu açıkladı. Ahmet Davutoğlu oy vermeyecekti, Ali Babacan 'bizim partilerimizin yarısı oy vermeyecek' diyor. Bunlar içten çürümüş. Bunlar Türkiye'ye inanmıyorlar. Deprem enkazı üzerinde siyaset kavgasına tutuştular.

İZZET ULVİ YÖNTER UZMAN ÇAVUŞ TASARISIYLA GÜNDEMDE

Yönter'in en önemli özelliği uzman çavuşlara kadro konusunda yaptğı girişimlerdir.

En son CHP'li Özgür Özel ile bu konuda TBMM'de yaşadıkları tartışma çok konuşulmuştu.

Meclis'in 15 Şubat’a kadar aldığı tatil kararı, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’i karşı karşıya getirdi.

Özel, önceki gün Yönter’i de uzman çavuşların özlük hakları yasa teklifinin arkasında durmamakla eleştirdi. Yönter ise Özel’e, sosyal medya hesabından, fotoşopla uzman çavuş üniforması giydirilmiş bir fotoğrafını, “Özgür Özel, biz tatilde değiliz, ancak sen neredesin? Hangi deliktesin? Yoksa Kandil’de misin?” yazarak paylaştı. Özel de bu paylaşımı dün, “Meclis’te görevimin başındayım. Getirin yasa teklifini oy vereceğiz” diye eleştirdi.