Kadir Şeker ne kadar ceza aldı, kimdir, kaç yaşında? Kadir Şeker olayı ile ilgili detaylar...

Kadir Şeker olayı ile ilgili son dakika gelişmesi gündeme geldi. Konya'da sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken ölümüne neden olan Kadir Şeker'e verilen ceza belli oldu. Peki Kadir Şeker ne kadar ceza aldı? Kadir Şeker ne kadar ceza aldı, kimdir, kaç yaşında? Kadir Şeker olayı ile ilgili detaylar...