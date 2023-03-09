Korcan Karar neden istifa etti, Sözcü TV'deki görevinden ayrılmasının nedeni nedir soruları merakla soruluyor.

Sözcü TV'de Yılmaz Özdil'in istifasının ardından Ana Haber Bülteni sunucusu Korcan Karar da görevini bıraktı.

Özdil'in görevi bırakmasının ardından bir istifa haberi daha geldi.

KORCAN KARAR NEDEN İSTİFA ETTİ?

1 Mart'ta yayın hayatına başlayan Sözcü TV'de Genel Yayın Yönetmeni Yılmaz Özdil, getiğimiz günlerde görevinden istifa etmişti.

Yılmaz Özdil'in istifasının ardından Alişer Delek, Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni olarak atandı. Bu atamanın ardından bir istifa haberi daha geldi.

Sözcü TV Ana Haber Bülteni sunucusu Korcan Karar, görevinden istifa etti. Karar, bu akşam son kez ana haberi sunacak.

Korcan Karar'la birlilkte yardımcısı da görevinden ayrıldı.

KORCAN KARAR NEDEN İSTİFA ETTİ?

Korcan Karar 1 Ocak 1962 tarihinde İzmir'de doğdu.

Korcan Karar, 1 Ocak 1962'de İzmir'de doğdu. Roma Santa Cecilia Konservatuvarı'nda viyolonsel eğitimi aldı.

Gazeteciliğe 1981 yılında İzmir'de Yeni Asır gazetesinde İtalya ve Roma muhabiri olarak başladı.

1985 yılında Sabah gazetesinin kuruluşuyla beraber İstanbul Haber Merkezi'nde foto muhabiri - muhabir olarak çalışmaya devam etti.

1993 yılında Show TV'de Turunç Hattı programını sundu. 1994 yılında yine Show TV'de Şok programını sundu. Bosna Belgeseli, Bosna'nın Son 365 Günü ve Ölüm Kampları adlı haber belgesellerini hazırlayıp sundu.

atv'de bir mizah programı Şok'u hazırladı. Mart 2001'de atv'de Haber Yayın Koordinatörlüğü görevine getirildi. Temmuz 2005'te atv'de Ana Haber Bülteni'ni "anchorman" olarak sunmaya başladı.

2006 yılında İtalya Cumhurbaşkanı Carlo Azeglio Ciampi tarafından "Grande Cavaliere" onur nişanıyla ödüllendirildi.

Ocak 2008'de Show TV'ye transfer oldu. Ali Kırca ile beraber çalıştı. 9 Eylül 2009'da Berna Özkan'la evlendi. 6 Mayıs 2011'de İstanbul'un Ortaköy semtinde Esma Sultan Yalısı'nda 30. Yıl Fotoğraf Sergisi olan "Bugünlerin Habercisi Dün" isimli sergide 100 kareden oluşan fotoğraflarla katılmıştır. 2012 yılında Skytürk 360'ta 50 Dakika ve 50+50 Dakika programını ve 360'ta Ana Haber Bülteni'ni sundu.

2014 yılında Yılmaz Özdil ile ilgili haberlerde tek taraflı davranılarak Yılmaz Özdil’in açıklamalarına yer verilmemesi nedeniyle 360'tan istifa etti.

Daha sonra YouTube'de bulunan BuTV'de programlar yaptı. Yaşantısını Alaçatı'da sürdürmektedir. 1 Mart 2023 tarihinde yayın hayatına başlayacak olan Sözcü TV'de ana haber bültenini sunacaktır.