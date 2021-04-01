Koronadan vefat eden ilk hekim Cemil Taşcıoğlu kimdir?

Prof. Dr. Taşcıoğlu, 6 çocuklu Muhammed ve Fazilet Taşcıoğlu çiftinin ikinci evladı olarak, 1952'de Rize'de dünyaya geldi.

Henüz 2 yaşındayken ailesi İstanbul'a taşınan Taşcıoğlu, ilköğrenimini Sultantepe İlkokulu'nda tamamladı. Ortaokul ve liseyi Marmara Koleji'nde dereceyle bitiren Taşcıoğlu, İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi'ni de dereceyle kazandı.

Mezuniyetinin ardından vatani görevini Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ifa eden Taşcıoğlu, daha sonra mecburi hizmet için gittiği Şanlıurfa'da 6 yıl hekimlik yaptı.

Cemil Taşcıoğlu, yıllar sonra döndüğü İstanbul'da, mezunu olduğu İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Genel Dahiliye Kliniği'nde ihtisasa başladı ve sırasıyla iç hastalıkları uzmanı, doçent ve profesör unvanını aldı.

Eşi Dr. Öğretim Üyesi Didem Akal Taşcıoğlu'nun "Varoluş nedeni dünyadaki insanlara şifa dağıtmak" olarak tanımladığı Taşcıoğlu, emekliliği dolduğu halde çok sevdiği mesleğini, hastalarını ve öğrencilerini bırakmamak için görevini sürdürdü.

Yakın çalışma arkadaşları tarafından "Asistanından öğrencisine kadar herkesin sevdiği ulu bir çınar" olarak nitelendirilen, Taşcıoğlu, birçok doktor yetiştirmesi dolayısıyla "hocaların hocası" olarak da anılıyor.

Kovid-19'dan vefat eden ilk hekim oldu

Türkiye'de Kovid-19 vakaları baş gösterdiğinde de görevine dört elle sarılan Taşcıoğlu, 16 Mart 2020'de ateş, öksürük ve nefes darlığı şikayetleri nedeniyle görev yaptığı hastanede tedavi altına alındı.

Durumunun ağırlaşması üzerine 18 Mart'ta yoğun bakım ünitesine kaldırılarak solunum cihazına bağlanan Taşcıoğlu'nun tedavisi çok sayıda uzman hekimin olduğu bir kurul tarafından sürdürüldü.

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu, 1 Nisan 2020'de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Taşcıoğlu, Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden ilk hekim oldu. Taşcıoğlu'nun cenazesi, salgın nedeniyle kısıtlı katılımla Nakkaştepe Mezarlığı'na defnedildi.

Taşcıoğlu'nun vefatı, yakınlarının yanı sıra tıp dünyasını, öğrencilerini ve hastalarını da derinden üzdü.

Vefatına dek, dahiliye alanına birçok katkı sunarak, çok sayıda makale ve eser de kazandıran Taşcıoğlu, evli ve 3 çocuk babasıydı.

AA