Kürşad Oğuz kimdir, nerelidir? Kürşad Oğuz hangi partili, evli mi?

Kürşad Oğuz kimdir, nerelidir? Siyasi görüşü ne? Evli mi, kiminle evli gibisinden soruların cevaplarını merakla soruşturuyor. Habertürk ekranlarında tartışma programlarını bazen tek başına bazen de Serap Belet ile birlikte "Habertürk Gündem" programını sunan Oğuz'un kendine has tarzı ve sunum şekli var.

Oğuz'un sakin yapısı, konuklarına anlayışla yaklaşımı takdiri hakkediyor. İzleyenler genel olarak siyasi görüşünü merak etse de Oğuz, bu konuda çok da rengini belli etmiyor. Bu nedenle, "Siyasi görüşü nedir, hangi partili" soruları da merakla soruluyor. Peki, Kürşad Oğuz kimdir, nerelidir? Kürşad Oğuz siyasi görüşü ne? Evli mi?

KÜRŞAD OĞUZ KİMDİR, NERELİDİR?

Kürşad Oğuz 19473 yılında Çankırı'da doğdu. Ankara Özel Tevfik Fikret Lisesi ve Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü mezunu.

1995’te başladığı gazetecilik hayatında Aktüel Dergisi Yayın Koordinatörlüğü, Akşam Gazetesi Haftasonu Ekleri ve Kitap Eki Yayın Yönetmenliği, Vatan Gazetesi Haftasonu Ekleri ve Vatan Kitap Yayın Yönetmenliği, Star Gazetesi Yazıişleri Müdürlüğü, Newsweek Türkiye Yayın Koordinatörlüğü, Haberturk.com Yayın Koordinatörlüğü, Habertürk Gazetesi Yayın Yönetmen Yardımcılığı ve Habertürk TV Yayın Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu.

Kürşad Oğuz, Habertürk TV Genel Yayın Koordinatörü görevine devam ederken 2020 Ağustos ayında Genel yayın yönetmeni oldu. Daha sonra HaberTürk TV'nin yeni Genel Yayın Yönetmeni Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ oldu.

HaberTürk TV'de, Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) hedef almasının ardından Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'le yollar ayrılmış ve yaşananlara tepki gösteren Genel Yayın Yönetmeni Kürşad Oğuz da istifa etmişti. HaberTürk TV'nin yeni Genel Yayın Yönetmeni Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ oldu.

Kürşad Oğuz’un 2011 yılında “Gündüz Feneri - Gündüz Vassaf'la Nehir Söyleşi” adlı kitabı yayımlanmıştır.

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Kürşad Oğuz hakkında araştırmalar yapılıyor.

Gazeteci yazar Kürşad Oğuz, Habertürk TV Genel Yayın Koordinatörü görevine devam ederken 2020 Ağustos ayında Genel yayın yönetmeni oldu.