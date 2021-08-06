En çok Milli Eğitim Bakanı ve eğitim sistemi değiştiren ülkelerden biri olan Türkiye'de milyonlarca öğrenci bulunuyor ve hem bu öğrenciler hem de velileri, yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer hakkında internette Mahmut Özer kimdir, aslen nereli, kaç yaşında diye aramalar yaparar Özer hakkında bilgi almaya çalışıyor.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Ziya Selçuk'un yerine Milli Eğitim Bakanı olarak Prof.Dr. Mahmut Özer'in atandığına ilişkin karar yayımlandı. Daha önce Bakan Yardımcısı olan özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Milli Eğitim Bakanlığına getirildi.

5 Mayıs 1970 tarihinde Tokat'ta dünyaya gelen Özer, 1988'de Tokat İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Özer, 1992'de İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünü bitirmesinin ardından 1994'e kadar Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Dalaman Havalimanı'nda Elektronik Mühendisi olarak çalıştı. Özer, 1994'ten 2002'ye kadar Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Meslek Yüksek Okulu'nda öğretim görevlisi görevinde bulundu.

Mahmut Özer aslen nereli, kaç yaşında

2001'de Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı'nda doktorasını bitiren Özer, bir yıl sonra yani 2002'de Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde yardımcı doçent oldu. Özer, aynı üniversitede 2005'te doçent, 2010'da ise profesörlüğe terfi etti. Söz konusu üniversitede 2009 itibarıyla rektör yardımcısı olarak görev yapan Özer, 2010'daki rektörlük seçimlerinde birinci olmasının ardından Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğü görevine getirildi. Özer, 2014'te gerçekleştirilen rektör seçimlerinde yine ilk sırada yer aldı görevine devam etti.

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi'nin ismi 2012 yılında Bülent Ecevit Üniversitesi olarak değiştirildi.

Prof. Dr. Özer, 1 Ağustos 2015-1 Ağustos 2016 döneminde Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı görevini yaptı. 2014 yılının Ekim ayı itibarıyla TÜBİTAK tarafından çıkarılan ve Science Citation Index (SCI) kapsamında taranan Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences dergisinin baş editörü olarak görev alan Özer, 2015 Ekim itibarıyla ise YÖK Temsilcisi olarak Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkan Vekili olarak görev yaptı.

Özer, 8 Ağustos 2018'de Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atanmıştı.

51 yaşında olan Özer, aslen Tokatlıdır.