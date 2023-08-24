Mehmet Öğütçü kimdir? Mehmet Öğütçü nerelidir, kaç yaşında?

Mehmet Öğütçü en son Habertürk kanalında Rusya'da yaşanan uçak kazasında Prigojin'in ölümüyle ilgili tartışma programına konuk olarak dikkatleri üzerine çekmişti. Yorumlarını izleyenler, Mehmet Öğütçü kimdir, nerelidir, kaç yaşında sorularını sormaya başladı.

MEHMET ÖĞÜTÇÜ KİMDİR?

Mehmet Öğütçü, 1962 yılında Ankara'da doğdu. Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden 1983 yılında mezun oldu. Aynı yıl, Londra Ekonomi Okulu'nda uluslararası ekonomi alanında yüksek lisans eğitimi aldı. Avrupa Komisyonu'nun burs desteğiyle 1992 yılında Bruges'deki College d'Europe'dan "Türkiye'nin Yeni Avrupa Mimarisi İçindeki Konumu" başlıklı çalışmasıyla ikinci yüksek lisans derecesini aldı.

İngiliz Bilgi Servisi'nde "Halkla İlişkiler Teknikleri ve Medya" alanında eğitim aldı. OECD'deki sorumluluklarının yanı sıra, Dundee Üniversitesi ve Londra Doğu ve Afrika Çalışmaları Okulu'nda enerji jeopolitiği ve uluslararası yatırım stratejileri konularında dersler vermektedir.

Mehmet Öğütçü, 21st Century Trust, World Future Society, EU-China Network ve International Association of Energy Economics gibi organizasyonların etkin üyesidir. Uluslararası ilişkiler ve ekonomi alanında bir uzman olarak kendini kanıtlamış, çeşitli eğitim kurumlarına ve uluslararası platformlara katkıda bulunmuştur.