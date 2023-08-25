Mehmet Perinçek kimdir? Dr. Mehmet Perinçek kimin oğlu, babası kim?

Mehmet Perinçek kimdir, nerelidir, kaç yaşında ve kimin oğlu ya da babası kimdir sorularının cevapları bu makalede yer alıyor.

MEHMET PERİNÇEK KİMDİR?

Dr. Mehmet Bora Perinçek, 19 Eylül 1978 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlk eğitim hayatına Faik Reşit Unat İlkokulu'nda başlayan Perinçek, daha sonrasında Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Üniversite eğitimine adım attığında ise burs kazanarak Rusya Federasyonu'nda Nijni Novgorod'da bulunan 35 No.lu lisede öğrenim gördü.

Hukuk alanındaki akademik yolculuğuna devam eden Perinçek, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Ancak sadece hukukla sınırlı kalmadı, aynı zamanda tarih ve siyaset alanlarında da derinlemesine ilgi ve araştırmalar yaptı. İstanbul Üniversitesi'nde Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü'nde araştırma görevlisi olarak görev yapmaya başladı.

Dr. Mehmet Bora Perinçek, doğum tarihi itibariyle 42 yaşındadır ve İstanbul doğumludur. Uzmanlık alanları tarih, siyaset bilimi ve araştırmadır. Özellikle Rusya ve Sovyet arşivlerinde yaptığı titiz çalışmalarla tanınmıştır. 2005-2006 öğretim yılında Moskova Uluslararası İlişkiler Devlet Enstitüsü'nde (MGİMO(u)) ve 2010-2011 öğretim yılında Moskova Devlet Üniversitesi Asya ve Afrika Ülkeleri Enstitüsü'nde misafir araştırma görevlisi olarak çalışmıştır.

Türk dış politikası, Türk-Sovyet ilişkileri ve Ermeni Meselesi gibi konularda 15 yılı aşkın süredir Rus-Sovyet devlet arşivlerinde araştırmalar yapmaktadır. Bu çalışmaları, birçok makale ve kitapla sonuçlanmıştır. "Türk-Sovyet Askeri İlişkileri: Doğu Cephesi (1919-1922)" başlıklı doktora tezi, Sovyet Arşiv Belgeleri'nin ışığında önemli bir katkı olarak öne çıkmaktadır. Ayrıca Rusça, Almanca, Farsça ve Azerbaycan Türkçesi dillerinde beş kitap yazmıştır.

Dr. Perinçek'in akademik faaliyetleri yalnızca yazmakla sınırlı değildir. Aynı zamanda ulusal ve uluslararası sempozyumlarda tebliğler sunmuş, konferanslar vermiş ve çeşitli televizyon programlarına katılmıştır. Rusça, Almanca, İngilizce ve Osmanlıca dillerini bilmektedir.

Sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanan Perinçek'in Twitter'da 46 bin takipçisi bulunmaktadır. Kendisine @MehmetPerincek adresinden ulaşmak mümkündür. Dr. Mehmet Bora Perinçek, tarih, siyaset ve araştırma alanlarındaki katkılarıyla bilim dünyasında iz bırakmaya devam etmektedir.

MEHMET PERİNÇEK KİMİN OĞLU, BABASI KİMDİR?

Mehmet Perinçek, ünlü siyasetçi Doğu Perinçek ile Şule Perinçek çiftinin oğludur.