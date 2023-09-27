Menendez kimdir? Ne ile suçlanıyor?

Menendez'in kim olduğu soruları Türkiye düşmanlığı ve sonrasında gelen yolsuzluk davası nedeniyle merakla soruluyor.

MENENDEZ KİMDİR?

Bob Menendez, Amerikan Kongresinde etkili senatörlerden biriydi. Dış İlişkiler Komitesi'nin başında bulunuyordu. Bu komite, hangi ülkeyle ilişkilerin iyi olması hangisiyle kötü olması gerektiği konusunda etkili bir rol oynuyordu. Öyle ki yaptığı Türkiye düşmanlığı nedeniyle Türkiye-ABD ilişkileri gerilmişti. Öte yandan Mısır'daki derbeci Sisi yönetimiyle kurduğu yakın ilişkiler ise hakkındaki şaibeleri daha da artırmış ve soruşturma konusu olmuş durumda.

Joe Biden'ın partisi olan Demokrat Parti milletvekillerindendir. 1 Ocak 1954 yılında New York'ta dünyaya geldi. Kongreye New York senatörü olarak girdi. 2006 yılından bu yana Demokrat Parti saflarından senatör olarak seçilerek kongreye gidiyor.

ABD Kongresi'nde Türkiye karşıtlığı ile bilinen Senatör Bob Menendez hakkındaki rüşvet suçlamaları nedeniyle ilk kez hakim karşısına çıktı. Suçlamaları reddeden Menendez, 100 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı. Menendez'in pasaportuna el konulurken, yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

ABD'de rüşvet almakla suçlanan ve Kongre'de Türkiye karşıtlığı tutumlarıyla bilinen New Jersey Senatörü Bob Menendez'in yargılanmasına başlandı. İlk kez hakim karşısına çıkan Menendez hakkındaki rüşvet suçlamalarını reddetti. Menendez 100 bin dolar kefaletle serbest kalırken, pasaportuna el konularak yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre önceki gün düzenlenen basın toplantısında, ABD Başkanı Joe Biden'in, Menendez hakkındaki iddiaları "ciddi bir mesele" olarak gördüklerini kaydetmişti.

İddialar nedeniyle 23 Eylül'de Senato Dış İlişkiler Komitesi başkanlığı görevinden ayrılmak zorunda kalan Menendez dün ilk kez kameraların karşısına çıkarak masum olduğunu savunmuş, iddialarla ilgili sorulara ve Senatodan istifa çağrılarına cevap vermemişti.

EVİNDE ALTIN KÜLÇELER VE YÜZ BİNLERCE DOLAR BULUNMUŞTU

New York Güney Bölge Federal Mahkemesine geçen hafta sunulan 39 sayfalık iddianamede, Menendez ve eşi Nadine Arslanian'a, New Jerseyli iş insanlarıyla girdiği ilişkilerde rüşvete karışma suçlamaları yöneltilmişti. Federal savcılar, bir yıldan fazla süren soruşturma kapsamında, Menendez'in evinde yapılan aramalarda 100 bin dolarlık iki altın külçe ve 480 bin dolarlık gizli nakit para ele geçirdiklerini açıklamıştı. İddianamede ayrıca, Menendez'in senatörlük makamını kullanarak altın ve nakit para dışında usulsüz şekilde ev ipoteği ödemeleri, usulsüz iş tazminatı ve lüks bir araç edinme gibi yolsuzluk işlerine karıştığı aktarılmıştı.

MISIR'LA YAKIN İLİŞKİLERİ ELEŞTİRİLİYORDU

Menendez, özellikle Kongre'de yabancı ülkelere yapılacak askeri yardımlar üzerinde söz sahibi olan Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı boyunca Mısır'a yapılan resmi yardımlar ile Mısır kökenli işadamları ve firmalarla girdiği ilişkiler nedeniyle eleştirilere neden olmuştu.

Son iddianame ile New Jersey'nin Demokrat Senatörü Menendez'e 10 yıl içinde ikinci kez yolsuzlukla ilgili suçlama yöneltilmiş oldu. Senato Tarih Ofisi'ne göre, 69 yaşındaki Menendez, ABD tarihinde iki ayrı suç iddiasıyla suçlanan ilk senatör olarak kayıtlara geçti.

TÜRKİYE KARŞITLIĞI İLE BİLİNİYOR

Küba kökenli göçmen bir ailenin oğlu olan Menendez, ABD Kongresi'nde Türkiye karşıtlığı, Rum ve Ermeni lobisine yakınlığı ile biliniyor. Menendez, ABD tarafından Türkiye'ye yapılacak F-16 satışına karşı çıkanların başında gelirken Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'deki politikalarından rahatsızlığını da her fırsatta gündeme getiriyor.

ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), New Jersey Senatörü Bob Menendez'in suçlandığı rüşvet ve yolsuzluk iddialarına Mısır istihbarat servislerinin karışıp karışmadığını araştırdığı belirtildi. NBC'nin konudan bilgisi olan kaynaklara dayandırdığı haberinde, FBI'ın başlattığı karşı istihbarat soruşturmasının, Menendez'e yöneltilen federal yolsuzluk davasına ek olduğu kaydedildi. FBI'ın soruşturmasında Mısır istihbarat servislerinin, eşini kullanarak Menendez'e erişim sağlayıp sağlamadığı, aynı zamanda senatör ve eşine yöneltilen rüşvet iddialarında dahli olup olmadığının incelendiği ifade edildi.