Meral Akşener'in kocası kim? Tuncer Akşener kimdir?

Meral Akşener'in kocası kim, nereli, ne iş yapıyor soruları merakla soruluyor. Akşener'in son günlerde neden olduğu siyasi krizlerden sonra Habertürk kanalında Fatih Altaylı'nın programına katılarak konuşmasıyla birlikte ailesi de bir kez daha merak konusu oldu.

Meral Akşener kiminle evli, eşi kim, ne iş yapıyor soruları Akşener'in özel hayatıyla ilgili merak edilen sorular oldu.

MERAL AKŞENER'İN EŞİ KİM?

Meral Akşener altılı masadan ayrılarak adaylık için ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulundu. Meral Akşener’in gündem olmasıyla eşi hakkında yapılan aramalar da arttı. Peki, Meral Akşener'in eşi kimdir, yaşıyor mu? Meral Akşener evli mi, Tuncer Akşener kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor, mesleği ne?

Meral Akşener, 1980 yılında Tuncer Akşener ile evlendi. 1984 yılında oğlu Fatih Akşener dünyaya geldi.

Meral Akşener'in eşi, daha önce ilk görüşte aşık olduklarını söylediği Tuncer Akşener'dir. Tuncer Akşener makine mühendisidir. 1980 yılında evlenen çiftin Fatih Akşener isimli bir çocukları vardır.

Meral Akşener aşık oldukları tanışma yıllarını şu sözlerle özetlemiştir:

"İlk görüşte vurulmuşuz. O da ODTÜ'deydi. Hazırlık biri bitirmiş gelmişti. Birbirimize ilan-ı aşk etmiştik. O bana çok güzel mektuplar, şiirler yazardı. Hâlâ saklarım. Çiçek gönderirdi. Ben ise ona solcuların ne kadar kızdığı eser varsa Safahat'ı, Necip Fazıl'ı gönderirdim. Tuncer, sıkı Maocuydu. Eylemlere katılırdı, Perinçek'in gazetelerini dağıtırdı. Hızlı solcuydu yani. Arkadaşlığımız siyasi tartışmalarla başladı. Evlenmeden onu sağcı yaptım." demiştir.