Mesut Hakkı Caşın kimdir

Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanallarında ekrana gelen ve reyting listelerinde üst sıralarda yer alan programların vazgeçilmez konuklarından biri olan Mesut Hakkı Caşın, söyledikleriyle pek çok kez gündeme geldi ve gelmeye de devam ediyor.

1956 yılında İzmir’de dünyaya gelen Caşın, ilk, orta ve lise eğitimini bu ilde aldıktan sonra akademik eğitimine farklı illerde devam etti.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans eğitimi alan ve Gazi Üniversitesi Kamu Hukuku alanında yüksek lisans yapan Caşın, eğitimini Texas San Antonio College’de Amerikan Anayasa Hukuku bölümünde sürdürdü.

Caşın, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde "Uluslararası Güvenlik Stratejileri ve Silahsızlanma" konusunda doktora yaptı. Yeditepe Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkan Yardımcılığı ile Amerikan Barosu Uluslararası Hukuk ve Uzay Hukuku Bölümü’ne kabul edilen Caşın, Türk Hava Kuvvetleri’nin farklı üslerinde de görevde bulundu.

1988 yılında USAF’ın F-16 savaş uçakları projesinde Texas Lackland, Colorado Lowry, Dallas Sheppard ve Miami Homestead Hava üslerinde eğitim gören Caşın, 1999 yılında Genelkurmay Plan ve Prensipler Başkanlığı Uluslararası Antlaşmalar Tetkik Subayı iken emekliye ayrıldı.

Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın “Rus İmparatorluk stratejisi” kitabı ile 2002'de doçentlik, “Uluslararası Terörizm” çalışmasıyla ise 2008'de profesörlük ünvanının sahibi olmuştur. Perception, Jeopolitik, MSI dergilerinin editör kurulunda bulunan ve Türkiye’deki dergi ve gazetelerde dış politika yazarlığı yapan Caşın, ABD Barosu, İstanbul Barosu ve TÜDAV üyesidir.

Özellikle hukukun birçok alanında ve savunma, askeri konularda uzmanlığıyla bilinen Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, bu alanlarda görüşüne başvurulan önemli isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Mesut Hakkı Caşın hangi eserlere imza atmıştır?

Mesut Hakkı Caşın, Türkiye'yi yakından ilgilendiren pek çok önemli konuda ve Dünya'daki başka çok sayıda ülkenin içinde olduğu meselelerde yaptığı değerlendirmelerle izleyicilerde hayranlık uyandırdı ve takdir topladı.

Uluslararası Hukuk, Enerji Hukuku, Rusya, Karadeniz, Avrupa Birliği, Uluslararası Terörizm, Türk Boğazları, Siber Güvenlik, Silahsızlanma, NATO, Uluslararası Güvenlik Stratejileri, Harp Tarihi konularında çok sayıda kitap ve makaleleri bulunan Caşın'ın bu alanlardaki eserlerinden bazıları şunlardır:

Uluslararası Güvenlik Stratejileri ve Silahsızlanma

Cyber Security Policies and Critical Infrastructure Protection

Modern Uluslararası Hukukun Temel Esasları

Uluslararası Anlaşmalar Hukuku

Avrupa Birliği Enerji Hukuku ve Güvenlik Algılamaları

Avrupa Birliği Savunma ve Dış Politikası

Avrupa Birliği’nin Siyasal ve Ekonomik Temelleri

Rus İmparatorluk Stratejisi

Rus Dış Politikasındaki Değişim ve Kremlin Penceresinden Yeni Ufuklar

Kafkasya’da Azerbaycan-Ermenistan Uyuşmazlığı: Çatışma-Barış Sarkacı

Rusya'nın Baltık Ülkeleri Dış Politikası: İşbirliği mi Anlaşmazlık mı?

Uluslararası Terörizm

Siyasi Tarih

II. Dünya Savaşı Tarihi

Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Sabancı Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstinye Üniversitesi, Hava Harp Okulu, Milli Savunma Üniversitesi’nde uluslararası hukuk ve uluslararası ilişkiler disiplinlerinde lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri verdi. Hali hazırda İstinye Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü yapan Caşın, bunun yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Caşın evli ve üç çocuk babasıdır.

Araştırma alanları Uluslararası Hukuk, Mülteci Hukuku, Enerji Hukuku, Avrupa Birliği Hukuku, Bilişim Hukuku, Uluslararası İlişkiler ve Savunma Politikaları, NATO, Rus Dış Politikası, Uluslararası Terörizm ve Harp Tarihi olan Mesut Hakkı Caşın, yine bu konularda başvurulan en önemli otoritelerden biridir.