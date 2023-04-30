Mustafa Kemal Erdemol kimdir? Mustafa Kemal Erdemol nerelidir, kaç yaşında?

Mustafa Kemal Erdemol kimdir, nerelidir, kaç yaşında soruları bu aralar merakla soruluyor.

En son Halk TV'de Mehmet Tezkan ile birlikte yorum ve değerlendirmelerde bulunan Erdemol'un daha önce nerede çalıştığı da merakla soruluyor.

Yaptığı yorum ve değerlendirmelerle dikkatleri üzerine çeken Mustafa Kemal Erdemol kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

MUSTAFA KEMAL ERDEMOL KİMDİR?

Mustafa Kemal Erdemol, 1961 yılında İstanbul'da doğdu.

Erdemol, Pertevniyal Lisesi'nden mezun oldu.

İstanbul Üniversitesi'nde Felsefe, Londra Middlesex Üniversitesi'nde Politika ve Uluslararası İlişkiler eğitimi gördü.

Gazeteciliğe 1979 yılında başladı. Çeşitli dergi ve televizyonların yanı sıra, uzun yıllar Cumhuriyet Gazetesi'nin İngiltere temsilciliğini yaptı.

Uzun süre Cumhuriyet gazetesinde dış haberler muhabiri olarak çalışan Erdemol’un Suriye Denklemi, Lordlar Kamarasında Taranmak Yasak, Hanzala’ya Mektuplar, Deri Değiştirmeden Yaşamak, Aklını Yitiren Türkiye, Bushçağı Yazıları, Gezi Parkı Direnişi-Küçük Bahçede Büyük Kıyamet adlı kitapları bulunuyor.

CUMHURİYET GAZETESİNDEN KOVULMUŞTU

Erdemol, 2015 yılında Cumhuriyet gazetesinden kovulduğunu duyurmuştu.

Gelişmeyi Facebook hesabından duyuran Erdemol, “Cumhuriyet maceram bitti.. kovuldum.. sağlık olsun..” diye yazdı.

Erdemol, Cumhuriyet yönetiminin gerekçe olarak "tasarruf önlemleri"ni gösterdiğini söyledi.

Sonuç olarak, Erdemol şu anda Halk TV'de Dış Haberler Müdürü olarak görev yapmaktadır.

AYASOFYA İLE İLGİLİ TARTIŞMALI SÖZLERİ

Erdemol'un Ayasofya ile ilgili tartışmalı ifadeler kullanmıştı. Ayasofya'nın aslına rücu etmesi sonrasında yaptığı bir değerlendirmede, Mustafa Kemal Erdemol, alınan kararı rövanşist bir yaklaşım olarak yorumlamıştı.

Erdemol, sözlerini "Karar, Osmanlı hukukunun Cumhuriyet hukukunun üstünde görüldüğünün bir örneğidir" diye sürdürmüştü.