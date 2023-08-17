Mustafa Said Türk kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

Mustafa Said Türk neden cezaevinde bulunuyor ve neden sık sık gündeme getiriliyor? FETÖ soruşturmaları kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan isimler arasında yer alan Türk, bazı İnsan Hakları Dernekleri tarafından sık sık, "yaşlı ve hasta tutuklular" kategorisinde gündeme getiriliyor. Peki, Mustafa Said Türk kimdir?

MUSTAFA SAİD TÜRK KİMDİR?

Mustafa Said Türk, Manisalı bir iş adamıdır. Şu anda 80 yaşında olan Türk, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Turgutlu'da tutuklanan 8 iş adamından biriydi. Evlilik yoluyla Fetullah Gülen ile akrabalık ilişkisi bulunmasının yanında örgütle çeşitli dönemlerde ilişki içinde olduğu kendisi tarafından itiraf edilmişti.

Türk, ifadesinde, 10 yıldır ABD'de yaşayan oğlu Cemal Türk'ün örgütün elebaşı Fetullah Gülen'den özel ders aldığını, aynı zamanda örgütün "hava kuvvetleri imamı" olduğu bildirilen Adil Öksüz'ün kayınbiraderi olduğunu itirafında bulunmuştu.

Türk, oğullarından öğretmen olan Cemal Türk ve eşinin daha önce Gülen'in okullarında çalıştığını, 10 yıldır da ABD'de yaşadıklarını aktarmıştı.

Said Türk, profesör doktor olan oğlu Süleyman Türk'ün ise FETÖ ile bağlantısının bulunduğunu, 15 Temmuz gecesi ailesiyle yurt dışına gittiğini öğrendiğini anlattı.

Fetullah Gülen'in ablasının kızının, oğlu Mehmet Türk'le evli olduğunu ve akrabalıklarının bulunduğunu belirten Türk, İstanbul'daki oğlunun nikahına Gülen'in katıldığını, burada birlikte fotoğraf çektirdiklerini aktararak, yöneltilen sorulara şu cevapları verdi:

"Oğlum Mehmet'in eşine Bahdenur diyoruz, Gülen'in ablasının adı Nurhayat diye biliyoruz ancak gerçek isimlerini bilmiyorum. Cemal (oğlu), Fetullah Gülen'in ilahiyat talebesidir, Gülen'den özel ders almıştır. Sakarya Üniversitesinde öğretim görevlisi olan Adil Öksüz, Cemal'in kayınbiraderidir.

Süleyman Sargın bir gün beni İstanbul'a davet etti, Irmak TV'de bir programa katıldım, hatıralarımı anlattım. Nurettin Veren televizyonlarda oğlum Cemal'in mollaların başı olduğunu, Gülen hakkında her türlü beyanda bulunabileceklerini söylüyor, iftira ediyor."

"Darbeyi yapanların Allah belasını versin, yapanların da yaptıranların da belasını versin." diyen Türk, "Darbe girişimi tiyatro değildir, onu da televizyonda duydum, Irmak TV'de duydum, Fetullah Gülen'in Irmak TV’de ağzından duydum." ifadesini kullandı.

Zaman gazetesine, Sızıntı ve Aksiyon dergilerine kapanıncaya kadar aboneliğinin sürdüğünü, kayyum atanmadan önce Bank Asya'da hesabının bulunduğunu dile getiren Mustafa Said Türk, örgütle bağının bulunmadığını söylemişti.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası Turgutlu Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Mustafa Said Türk ile Fatih Alakuş, Mehmet Gümüş, Fatih Hızal, Haluk Acar, Ali Saçalan, Necmi Doğramacı ve Ziya Çakar gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderilmişlerdi. Mustafa Said Türk'ün Fetullah Gülen'in yeğeniyle evli olan oğlu Mehmet Türk de önceki gün İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Fransa'ya gitmek isterken yakalanmış ve Turgutlu'ya getirilmişti.

HASTA VE YAŞLI TUTUKLULAR ARASINDA

Mustafa Said Türk, 86 yaşında ve uzun yıllardır şeker hastalığıyla mücadele ediyor. 2016 sonrasında iki kez beyin kanaması geçirmiş olan Türk, şu an yatağa bağımlı bir durumda bulunuyor. Öz bakımını yapamıyor ve zaruri ihtiyaçları bakıcıları tarafından karşılanıyor. 2 yıl önce kalbine stent takılan Türk, günde yaklaşık 4 kez olmak üzere 60 ünite insülin kullanıyor ve 4. evre böbrek yetmezliği ile mücadele ediyor. Ayrıca ileri derecede bel fıtığı rahatsızlığı ve kronik anemi hastalığı da bulunuyor.

Türk'ün durumu, son zamanlarda daha da kötüleşti. 10 Ağustos'ta Menemen R Tipi Kapalı Cezaevi'nde sevk edilirken yolda fenalaştı. Ambulansla Menemen Devlet Hastanesi acil servisine götürülen Türk'e kalp yetmezliği ve zatürre teşhisi konuldu. Ancak Türk'ün cezaevindeki tedavi imkanları yetersiz kaldığı için hastanede yeterli bakım yapılamadı ve tekrar cezaevine gönderildi. Hatta cezaevi hekimi tarafından hastaneye götürülmesi gerektiği belirtildi ancak gerekli evrakların yetişmemesi nedeniyle Türk halen hapishanede tutuluyor.

İHD İstanbul Şubesi Hapishaneler Komisyonu da hasta tutukluların durumuna dikkat çekmek için eylemler düzenliyor. İHD İstanbul Şubesi'nin "F Oturumu" eyleminin 594. haftasında da İzmir Menemen R Tipi Cezaevi'nde bulunan Mustafa Said Türk'ün sağlık durumuna vurgu yapıldı. Eylemde, "Hasta mahpuslar serbest bırakılsın" pankartı taşındı ve insan haklarıyla ilgili sloganlar atıldı.