Nebi Miş kimdir? Nebi Miş nerelidir, kaç yaşında?

Nebi Miş kimdir, nerelidir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Miş, Türkiye’nin en büyük düşünce kuruluşu olarak bilinen SETA’da Siyaset Araştırmaları Direktörü olarak görev yapmaktadır.

Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu ve aynı üniversitenin aynı bölümünde yüksek lisansını tamamladı.

NEBİ MİŞ KİMDİR?

Miş, 1979 yılında Sakarya’da doğmuştur.

Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu ve aynı üniversitenin aynı bölümünde yüksek lisansını tamamladı.

SETA’da Siyaset Araştırmaları Direktörü olarak görev yapmaktadır.

Kendisi Ortadoğu ve iç siyaset konularında yaptığı yorumlarla dikkat çekmektedir. Ayrıca birçok televizyon programına katılmıştır ve birçok makale yazmıştır.

Lisans (2003) ve yüksek lisans (2005) eğitimini Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamlayan Nebi Miş, doktorasını (2012) “Türkiye’de Güvenlikleştirme Siyaseti 1923- 2003” başlıklı teziyle tamamladı.

Doktora sürecinde bir yıl süreyle Belçika Katholieke Universiteit Leuven’de araştırmacı olarak bulundu.

Siyasal sistemler ve kurumlar, demokratikleşme, Kürt meselesi, sivil-asker ilişkileri, Türkiye’de güvenlik siyaseti, İslamcılık ve Ortadoğu’da demokratikleşme konuları üzerinde çalışmaktadır.

Ayrıca bu konularda İngilizce ve Türkçe makaleleri yurt içinde ve dışında farklı akademik dergilerde yayınlanmıştır.

Demokrasi Nöbetleri: Toplumsal Algıda 15 Temmuz Darbe Girişimi, Türkiye’de Siyasal Sistemin Dönüşümü ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi, AK Parti’nin 15 Yılı: Siyaset, Turkey’s Presidential System: Model and Practices kitaplarının ortak yazar ve editörüdür.

Halen Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde ve Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü’nde dersler vermektedir. Aynı zamanda SETA Siyaset Araştırmaları direktörlüğü görevini yürütmektedir.