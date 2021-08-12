Türkiye'nin önemli televizyon programlarına katılan ve siyasi gündeme ilişkin değerlendirmeleriyle beğeni toplayan Nedret Ersanel'i merak eden internet kullanıcıları, Nedret Ersanel kimdir, aslen nereli diye aramalar yaparak gazeteci ve yazar Nedret Ersanel hakkında bilgi edinmeye çalışıyor.

Bir anlamda Ersanel'in biyografisi de sayılabilecek haberimizde aradığınızı bulabilirsiniz.

Ersanel, 22 Nisan 1967 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.

Türk gazeteci, yazar, TV programcısı ve yorumcu olarak tanınan Ersanel, meslek hayatına 1990'da atıldı. Ersanel, İşte Röportaj Dergisi, Söz Gazetesi, Hürses Gazetesi, Ateş Hattı Programı, İntermedya Ekonomi Dergisi, Macro Economy Dergisi, Global Gazetesi, Haber Extra Dergisi, Nokta Dergisi, Yenibinyıl Gazetesi, Sabah Gazetesi, TRT Türkiye'nin Sesi, Yeni Şafak Gazetesi, Star Gazetesi, Trend Dergisi ve Focus dergilerinde görev aldı. Ersanel'in bu medya kurum ve kuruluşlarında yazıları da yayınlandı.

Nedret Ersanel hangi görevleri yaptı?

Muhabirlik, Kıdemli Muhabirlik, İstihbarat Şefliği, Haber Müdürlüğü, Genel Yayın Yönetmenliği ve Köşe Yazarlığı pozisyonlarında başarıyla bulunan Ersanel, kendisini uluslararası ilişkilerin spesifik alanlarında yetiştirdi.

Ersanel, istihbarat ve istihbarat örgütleri, kritik kişiler, gizli operasyonlar ve projeler, küresel ticari bağlantılar ve şirketler, dini örgütler ve global etkileri, paranormal diplomasi, uluslararası ilişkilerde gelecek kestirimi, aktüel dış politika ve ulusal güvenlik meselelerinin perde arkası okumaları gibi konularda adeta ihtisas yaptı. Bu konularda ve bağlantılı alanlarda birçok araştırması yayınlanan Ersanel'in çok sayıda televizyon, radyo, gazete ve dergilerde söyleşi ve görüşleri paylaşıldı.

Sarı basın kartı sahibi olan Ersanel, hali hazırda Yeni Şafak gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktadır ve dış politika alanında yazılar kaleme almaktadır.

Ersanel'in sosyal medya platformu Twitter'da 150 binden fazla takipçisi bulunmaktadır.

Şu anda 54 yaşında olan Ersanel, aslen Ankara'lıdır.

Ayrıca Ersanel 5 adet kitaba imza atmış durumdadır. Bunlar, "De-şifre: Amerikan Sistematiğinin Gizli Esasları", "Siber İstihbarat-Sanal ve Dijital Casusluğun Anatomisi", "Kara Otlar", "Pardes: Amerikan Ruhunun Menfaat Fihristi" ve "Son Küresel Kart: Amerikan Turanı" adlı kitaplardır.