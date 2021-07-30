Meşhur din adamı Nureddin Yıldız, açıklamalarıyla pek çok kez gündeme geldi. Bu yüzden birçok insan "Nureddin Yıldız kimdir, aslen nereli" diye internete sorarak hakkında bilgi almaya çalışıyor.

Yıldız, 1960'ta Trabzon Of'ta dünyaya geldi. 8 yaşındayken babası Hilmi Yıldız Hocaefendi’de hafızlığını tamamlayan Yıldız, temel dini eğitimini yine babasından aldı. Yıldız, İstanbul Gaziosmanpaşa İmam Hatip Lisesi'nde okurken gazetelerde haftalık yazılar kaleme almaya ve tercüme haberler yazmaya başlamıştı. Bunun yanı sıra kürsü hatipliğini de sürdüren Yıldız, öğrencilik yıllarında, Milli Türk Talebe Birliği ve Akıncılar Teşkilatında aktif görevler yürüttü.

Yıldız, imam hatip lisesini bitirmesinin ardından Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne geçti. Burada bir yıl eğitim alan Yıldız, daha sonra Mekke Ümmü’l – Qura Üniversitesi’ne geçiş yaptı ve Usul-u Fıkıh bölümünden mezun oldu. Yıldız, Mekke’de bulunduğu zaman diliminde ünlü hadis hocalarından özel ders ve icazetler aldı. Bu hocalardan bazıları büyük muhaddis Abdulfettah Ebu Gudde, Hindistanlı büyük âlim Ebu’l Hasen En’Nedvi ve son dönem Osmanlı ulemasından Mehmet Emin Saraç Hocaefendi'dir.

Nureddin Yıldız evli mi?

İstanbul’a dönmesinin ardından eğitim ve sivil toplum faaliyetlerine başlayan Yıldız, hafızlık ve din eğitimi konusunda birçok farklı kurum ve kuruluşta projelere imza attı. Söz konusu dönemde tercüme ve özgün eserler yazmaya başlayan Yıldız, çok sayıda sivil toplum örgütünün kuruluşuna ön ayak oldu. Yıldız, halen bu kuruluşların farklı kademelerinde aktif bir şekilde faaliyetlerine devam etmektedir.

Son olarak Sosyal Doku Derneği ve Sosyal Doku Vakfı’nı kuran Yıldız, tebliğ ve irşad faaliyetleri kapsamında ise evlilik, çocuk ve aile eğitimi, gençlerin bilinçlendirilmesi, İslam ahlakı, teşkilat eğitimi, ümmet bilinci gibi konularda binlerce seminer ve konferans vermiştir ve bu tarz etkinlikleri sürdürmektedir.

Yıldız, hali hazırda çalışmalarına Sosyal Doku Vakfı’nda devam etmektedir. Dünya Alimler Birliği’nin Türkiye’deki ilk üyelerinden olan Yıldır, Türkiye Alimler Birliği’nin de kurucu üyesidir.

Eğitim sezonu boyunca düzenli olarak her hafta sonu Sosyal Doku Vakfı’nda sohbetlerini sürdüren Yıldız, evli ve dört çocuk babasıdır.